Chronique cinématographique : « Le Sexe Faible »

Quel réalisateur oserait aujourd’hui titrer son œuvre ainsi ? Avant même la sortie du film il y aurait une levée de boucliers pour condamner un tel film. Et pourtant ce film datant de 1933 est une chronique acide et cynique de la bourgeoise parisienne fortunée pouvant s’offrir le luxe de vivre dans un palace parisien l’année durant. La principale préoccupation des mères de famille est de trouver une épouse à leur fils. Mais cette future épouse doit être richement dotée, comprenez disposer lors de son mariage d’une fortune que ses parents lui auront attribué dans ce seul but : trouver un époux du même milieu social. Le valet de chambre pétri de dérision à l’égard des clientes de l’hôtel sert de confident, de messager, d’informateur, et il lui arrive parfois de dénouer des intrigues complexes ou encore de mettre un des clients en contact avec un prêteur si ce client souffre de difficultés pécuniaires passagères voire récurrentes.

Parmi les acteurs maintenant tombés dans l’oubli comme Marguerite Moreno ou Victor Boucher la présence de Pierre Brasseur, l’un de ces chers chasseurs de dot. Cette peinture de la bourgeoisie des années 1930 est terriblement cynique et relègue l’homme, et non pas la femme, au triste rôle de dire « oui maman c’est celle que je veux épouser » contraint et forcé par la pression sociale. Les femmes jeunes sont des appâts mais ce ne sont pas elles qui sont faibles. Elles sont manipulées par leurs parents et doivent accepter leurs décisions en l’absence de tout sentiment amoureux. Ce sont bien les hommes représentants dans ce film de leur faiblesse et de leur soumission aux traditions bourgeoises.

Robert Siodmark, Allemand d'origine juive, a choisi de s'exiler dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, d'abord à Paris puis à Hollywood.