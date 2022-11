L’Ukraine vue par Michel Collon, journaliste belge

Dans la communauté des journalistes francophones Michel Collon se distingue par sa prise de conscience de la manipulation journalistique après une longue période de sa vie comme membre du parti communiste-léniniste belge. Au cours de cette période il découvrit les mensonges et les manipulations du parti communiste de l’Union soviétique à la suite de la chute du mur de Berlin. Cette prise de conscience, certes tardive, le conduisit à se spécialiser dans la propagande de guerre et la désinformation médiatisée par les grands canaux d’information occidentaux appartenant à des milliardaires et, ou, subventionnés par les Etats. Il a donc créé un site spécialisé dans la réinformation, « Investig’Action » dans lequel lui-même, ou ses interlocuteurs, recoupe les informations disponibles, les analyse minutieusement et découvre le plus souvent que les peuples sont soumis en permanence aux mensonges des Etats et manipulés par une propagande sophistiquée dont l’un des objectifs est par exemple de justifier l’entrée en guerre d’un pays contre un autre. Le cas du Kosovo l’a particulièrement mobilisé. Au cours de cette guerre entièrement organisée par une propagande forcenée de la part des Etats-Unis et de l’OTAN, fait avéré grâce à l’envoi d’une équipe indépendante d’observateurs civils sur place qu’il organisa lui-même. Il a ainsi renforcé son opinion sur l’aspect malsain et mensonger de la propagande de guerre.

Comme on pouvait s’y attendre il est qualifié de complotiste et c’est la raison pour laquelle j’apprécie beaucoup les analyses de ce journaliste. Je conseille vivement aux lecteurs de mon blog qui sont restés fidèles de voir cette intervention de Michel Collon dans laquelle il décortique, tel un horloger démontant une montre pièce après pièce, les évènements d’Ukraine. Je voudrais ajouter, en tant que complotiste moi-même, et j’assume mes prises de position, que le combat des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne contre la Russie (il ne plus se voiler la face) a deux finalités. L’une consiste à occuper l’opinion publique empêtrée dans des difficultés du quotidien qui n’ont pas de solution : inflation à deux chiffres, pénuries alimentaires, troubles sociaux quotidiens qui sont occultés par la presse papier ou télévisuelle, lassitude des citoyens qui craignent dans un proche avenir d’être traités comme des animaux d’élevage, je pense au cheptel bovin muni d’étiquettes jaunes aux oreilles, selon les théories totalitaristes d’un Klaus Schwab appliquées par plus de 40000 membres de la caste des décideurs politiques formatés par le Forum Économique Mondial. Les manifestions violentes, meurtres et pillages quotidiens tant en Amérique du Nord qu’en Europe sont occultés par ces médias aux ordres.

Seuls importent des sujets comme l’agression de la Russie contre ce pauvre pays sans défense qu’est l’Ukraine, le « réchauffement climatique », les coraux, les tortues marines et l’injection mortelle d’ARN à des nouveaux-nés pour protéger les « vieux ». Heureusement que grâce à un journaliste courageux comme Michel Collon il est encore possible de s’informer et éventuellement, si on possède encore un soupçon d’esprit critique de se faire une opinion.