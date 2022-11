La secte des écolos a perdu la tête

Il y a quelques jours je me suis rendu dans un « marché bio » pour trouver des bananes « petite-sucrée », une variété de ce fruit qu’il est difficile de trouver en Europe car elle se conserve difficilement pour une raison simple que je vais expliquer clairement à mes lecteurs car j’ai un peu travaillé sur les bananiers lorsque je sévissais chez Rhône-Poulenc-Agro. La banane Cavendish est collectée alors qu’elle est encore très verte et dans les mûrisseries de bananes occidentales on injecte à une température contrôlée d’environ 20 degrés des traces d’éthylène, selon les fruits et selon l’urgence de 500 à 2000 ppm. L’éthylène est une véritable hormone végétale induisant le mûrissement de tous les fruits. Soumis à ce traitement le fruit lui-même va produire de l’éthylène et ce processus dégage du gaz carbonique. Il est alors nécessaire de contrôler la teneur en ce dernier gaz qui pourrait nuire à la qualité du fruit. La petite-sucrée doit mûrir naturellement à une température dite tropicale. Quand la peau devenue jaune, signe que le fruit est mûr, si la banane n’est impérativement conservée au réfrigérateur alors cette peau brunit et le consommateur n’en veut plus alors que le fruit n’a perdu aucune de ses propriétés gustatives.

La plupart des sacs dans lesquels on dispose les fruits et d’autres aliments sont fabriqués à partir d’éthylène et dans ce cas il s’agit de polyéthylène téréphtalate (PET) pour ne citer que le polymère le plus courant pour façonner en particulier les bouteilles de boissons, d’eau comprise.

Dans ce « marché bio » il n’y avait que des bananes fraîchement séparées en mains, quelques fruits attachés sur un même pédoncule, et je me hasardais à demander combien de temps il fallait patienter pour qu’elles soient consommables car elles étaient très dures et très vertes. Comme j’avais encore une ou deux petites-sucrées à la maison j’interrompis le patron du magasin en lui disant de ne pas s’en faire, un petit séjour dans un sac en plastique alimentaire avec une banane bien mûre ferait l’affaire. Il partit dans un discours prétendant que le gaz que dégageait cette banane allait dissoudre le plastique du sac et qu’il fallait absolument mettre les bananes dans un sac en papier, ainsi on ne risquerait aucune intoxication. Je payais et partis sans faire de remarque et sans dire au revoir parce que je ne remis jamais les pieds dans cet établissement.

Comment 500 ppm d’éthylène, gazeux de surcroit, peut-il à une telle concentration dissoudre du PET ?

Il me semble que les écologistes, les fanatiques de l’alimentation dite « bio » et leur cohorte d’adeptes sectaires ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent. Comme pour le CO2 qui devrait acidifier les océans, l’éthylène pourrait dissoudre un polymère tel que le PET et le CO2 réchauffer de surcroit le climat à des concentrations aussi négligeables. Dans ce faubourg de Papeete j’ai été confronté à l’obstination de cet illustre mais stupide membre de la confrérie des protecteurs de l’environnement, du climat et de la protection de la nature.

Un dernier conseil, mesdames les ménagères, si vous avez acheté des tomates vraiment trop dures ou encore des citrons dont vous ne pouvez pas extraire le jus ou des avocats que aimeriez bien utiliser, mettez-les dans un sac en plastique alimentaire et ajoutez une banane dont la peau est jaune ou encore juste une peau de banane, vos fruits seront mûrs le lendemain …