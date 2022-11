Revue de presse du 24 au 28 octobre 2022 (Pierre Jovanovic)

Regardez bien ce graphique que Thomas Malthus aurait adoré analyser. Certes, le créateur a un peu triché puisqu’il fait partir la courbe de 10.000 ans avant Jésus Christ, ce qui donne un impact visuel phénoménal (ou: comment tricher avec des graphiques). Il aurait été plus honnête de démarrer à partir du XVIIIe ou plutôt XIXe siècle pour une simple raison: le développement du savoir médical, ne serait-ce que la simple obligation faite aux médecins et/ou sage-femmes de se laver les mains avant de procéder à l’accouchement. Ce sont les découvertes de Louis Pasteur et d’Ignace Semmelweis qui ont bouleversé la natalité humaine.

Bref, si en 1928 (malgré la guerre 14-18) la Terre comptait 2 milliards d’habitants, l’avancée scientifique a permis de gagner 1 milliard de plus en 1960 avec 3 milliards, soit 1 milliard sur 32 ans. Avec l’arrivée de l’aviation globale, en 1975, en juste 15 ans donc, la population est passée à 4 milliards.



Avancée rapide jusqu’en 2022: 8 milliards d’habitants (pour simplifier) soit 4 milliards de plus en l’espace de 47 ans -par rapport à 1975.



On peut estimer qu’en 2070 la population arrivera à 16 milliards et à environ 20 milliards en 2100.



Et c’est précisément à cause de cette progression estimée que le club Davos et Bill Gates ont convaincu le reste des ultra-riches (dont les avions privés ne peuvent même pas se garer à Genève, tant ils sont nombreux) qu’il était nécessaire de REDUIRE LA POPULATION.



Je rappelle que Bill Gates ont parle depuis plus de 10 ans, et que l’astuce trouvée pour maquiller ce génocide consiste à le cacher sous « l’empreinte carbone qui créé le réchauffement du climat » !



Il expliquait à la presse depuis des années que les habitants émettaient trop de carbone qui entraînait le réchauffement du climat, d’où la nécéssite d’imposer un « passeport carbone » qui a en réalité vu le jour sous le faux-nom de « passe sanitaire« .



Il va de soi que ce graphique participe naturellement à cette terreur « carbone / réchauffement » que tous les médias diffusent et la raison pour laquelle Laurent Joffrin a demandé à imposer un passe-carbone (si, si) dans l’une des émissions de Pascal Praud sur C-News voici 10 jours.



Vous avez tous les éléments…



Vous comprenez maintenant mieux pourquoi Bill Gates vaccine toute l’Afrique via son organisation vaccinale GAVI ! Pourquoi Macron lui a remis la Légion d’Honneur et pourquoi Gates, Trudeau et lui sont les grands favoris de Klaus Schwab. Ils n’ont pas hésité à massacrer financièrement les médecins et infirmières qui ont refusé le vaccin.



Un indice sur le graphique (en haut): les experts aux Nations-Unies estiment qu’en 2100 il n’y aura « que » 11 milliards. Où sont passés les 9 milliards d’habitants logiquement prévus ?



…. un Ange passe, effrayé !



Et avec la guerre en Ukraine et la Russie, eh bien Bill Gates se frotte les mains. Il a déclaré sur une chaîne américaine que « cette guerre était une bonne chose sur le long terme parce que cela va accélérer la transition ! » (sic)

Et il va plus loin, en ajoutant que les privations d’électricité et la crise énergétique européenne permettront d’arriver aux nouvelles approches plus rapidement ». Comme vous le voyez, il est d’une parfaite logique avec lui-même et sa stratégie voir ici sa video. Cela vous confirme aussi mon interview de la semaine passée avec Planètes360.

C’est sûr qu’avec ses diverses maison de 25 pièces chacune, son yacht et ses 5 ou 6 avions, Bil Gates est bien placé pour nous parler d’économies d’énergie. Revue de Presse par Pierre Jovanovic

Mon commentaire. Ce qui a accéléré la croissance exponentielle de la population est l’amélioration de l’hygiène comme l’a mentionné Pierre mais également l’avènement des antibiotiques, avènement favorisé par la seconde guerre mondiale avec les besoins en pénicilline et enfin la production massive d’engrais azotés de synthèse. Comme tout être vivant l’abondance de nourriture favorise la natalité, qu’il s’agisse des pigeons des villes abondamment nourris par des âmes charitables alors que ce geste est interdit par la loi dans la plupart des pays civilisés ou encore un autre exemple trivial : les élevages de saumons gavés de nourriture peu ragoutante alors qu’en pleine mer il est impossible d’en capturer. L’optimum climatique médiéval n’a-t-il pas vu exploser la population européenne car il n’y avait plus de famines à répétition en raison de conditions météorologiques clémentes.

Pour des raisons que l’élite internationale nie toujours que le climat est en voie de refroidissement depuis l’optimum climatique de plusieurs milliers d’années de l’Holocène qui favorisa le « verdissement » du Sahara, immense étendue parsemée de cours d’eau et de lacs. Les « élites » comme Bill Gates, Klaus Schwab y compris le jésuite Gaël Giraud, fervent disciple de la « décarbonisation » de la planète alors que précisément l’abondance de CO2 favorise la croissance végétale ( lien ci-dessous) . Autant se taire et attendre avec patience les années 2060-2080 quand il y aura un vrai refroidissement du climat que l’on commence d’ailleurs à constater avec les épisodes de sécheresse imputés à tort à ce fameux réchauffement du climat qui n’est qu’un prétexte pour asservir l’humanité par ces élites.https://www.youtube.com/watch?v=n7oj2m8B0iM&ab_channel=Thinkerview