Nouvelles des îles et d’ailleurs

Un ami récent a effectué un séjour d’une dizaine de jours dans l’archipel des Marquises. Pour se rendre à Hua-Pu depuis Nuku-Hiva il a emprunté un hélicoptère, son âge et sa forme physique ne lui permettant pas de monter à bord d’un petit bonitier comme ce fut mon cas il y a quelques semaines pour aller d’Hiva-Hoa à Fatu-Hiva. Son impression générale, puisqu’il réside à Papeete depuis une trentaine d’années, fut l’extravagance des prix pratiqués tant par les hôtels que les restaurants, environ 30 % de plus qu’à Papeete, ville où les prix également pratiqués sont de l’ordre de ceux auxquels on est confronté à Tokyo ou à Paris.

Bref, en Polynésie l’octroi de mer qui s’applique deux fois puisque cet archipel s’individualise par son éloignement de Tahiti qui perçoit également un octroi de mer sur tout denrée importée de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande ou de France métropolitaine. À cet octroi de mer s’ajoute la TVA, en un mot ce qui est vraiment gratuit ce sont le soleil et la température presque toujours égale à elle-même au cours de l’année.

Et je pense à tous les Européens qui vont devoir affronter les rigueurs de l’hiver. Tant pis pour eux car ils n’ont jamais eu le courage de protester au sujet des décisions des gouvernements, qu’il s’agisse de l’Espagne, de l’Italie, de la France ou encore de l’Allemagne dont les économie s’engouffrent dans une spirale destructrice.

Pour rassurer mes enfants j’ai enfin (pour eux) accepté de louer un studio dans une résidence pour seniors dans le centre de Papeete. Si l’Etat français qui peine à trouver maintenant des créanciers décide de réduire le montant des pensions de retraite je serai peut-être dans l’obligation de faire appel à la générosité de mes enfants et je leur ai déjà précisé qu’ils devaient songer à cette éventualité, eux qui n’auront peut-être pas de retraite du tout, allez savoir. Ici le soleil sera toujours gratuit …