Nouvelles indirectes de la France métropolitaine

Il doit faire froid dans les bureaux de l’administration française, normalement surchauffés pour que le vernis à ongle de ces dames sèche plus vite, leur première occupation du matin étant de raviver ce vernis pour plaire à leur chef. En effet il aura été nécessaire à au moins une partie de cette administration 50 jours pour enfin domicilier une partie seulement de ma pension de retraite dans une autre banque, en Polynésie française de surcroit ! Et mon cas est particulier car je ne suis plus un retraité de l’Etat français résidant à l’étranger mais un retraité de l’Etat français résidant dans un territoire français d’outre-mer. Quand on est français est-on à l’étranger à Papeete ? Je peux me poser la question mais mon cas doit être inhabituel.

Pour l’autre partie de ma retraite, maintenant qu’il fait de plus en plus froid et que le Ministre de l’Economie a dit aux Français qu’il leur fallait économiser l’énergie, avec des mitaines ces dames de l’administration auront encore plus de mal pour saisir mon nouveau numéro de compte en banque sans se tromper. Et puisque leur chef constatera qu’avec le froid les dossiers s’accumulent il réclamera la création de nouveaux postes de travail pour éviter un mouvement social. Quand il fera vraiment froid dans les bureaux de l’administration on ne peux s’attendre qu’à une paralysie du système. Ainsi va la France …