Les médias et la guerre : ça ne date pas d’aujourd’hui !

Je ne voudrais pas parcourir un sentier battu mais les évènements récents m’ont convaincu de revenir brièvement sur le premier dans ce billet sur le première escroquerie, le premier montage mensonger des Etats-Unis ayant abouti à un conflit avec l’Espagne. L’évènement en question eut lieu en 1898 lorsqu’une explosion eut lieu à bord du cuirassier USS Maine au mouillage dans le port de La Havane.

Immédiatement la presse s’empara de l’évènement et la conséquence en fut la guerre entre les Etats-Unis et l’Espagne. Il s’agissait en premier lieu du New-York Journal, propriété de William Hearst et du New-York World, propriété de Joseph Pulitzer, deux magnats de la presse de l’époque proches du pouvoir.

L’accusation désigna immédiatement l’Espagne alors que l’explosion qui fit sombrer le bateau provenait d’un feu de grisou ou de poussière de charbon dans une soute jouxtant une soute où étaient entreposées des munitions.

Depuis cette date les américains n’ont jamais cessé de mentir au monde entier en utilisant des unités spéciales de l’armée ou les services secrets américains ou anglais pour provoquer des évènements lourds de conséquences géopolitiques.

L’évènement le plus récent est le sabotage des gazoducs russes traversant la Mer Baltique dont les conséquences sont encore difficiles à évaluer. Tous ces mensonges et ces montages mafieux pour que les USA dominent le monde. Inutile d’établir tous les mensonges que les Américains ont imaginé dans ce seul but car la liste est trop longue. Belles perspectives pour le futur !