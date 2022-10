Paradoxe !

Le Plaquenil, alias HCQ, alias hydroxychloroquine, a été interdit d’utilisation hors autorisation officielle (AMM) par les autorités politiques dans le monde entier en traitement précoce contre l’infection par le SARS-CoV-2. Son utilisation hors AMM a valu au Professeur Didier Raoult une multitude de déboires en particulier de l’ordre des médecins, un organisme créé par la France de Pétain. On se serait cru 80 ans en arrière avec des dénonciations anonymes incriminant cet éminent infectiologue respecté dans le monde entier, ce qui m’a conduit à ne plus faire de distinction entre la France de Vichy et la France d’aujourd’hui.

Comme mes lecteurs l’ont appris au cours de ma prose parfois très personnelle, j’ai été infecté par ce virus à la fin du mois de mars 2020, il y a donc 2 ans et demi et je souffre toujours des séquelles de cette infection, ce que l’on appelle un « covid long ».

Je me faisais un peu de souci pour ma santé ces dernières semaines et je me suis donc décidé à consulter un autre médecin cet après-midi du vendredi 14 octobre à Papeete. Depuis quelques semaines en effet des douleurs articulaires aux épaules m’empêchaient d’avoir un sommeil serein, des douleurs aux niveau des genoux et des hanches rendaient ma démarche incertaine et ces mêmes douleurs atteignaient quelques doigts des mains. Comme les stéroïdes que je prenais depuis plus de deux ans n’avaient fondamentalement procuré aucune amélioration de l’urticaire géant chronique dont je souffre j’avais cessé d’en prendre.

Ce médecin m’a écouté, compris mon propre diagnostic et a abondé dans mon sens car, fait exceptionnel, il avait fait de la bibliographie au sujet des séquelles du coronavirus sur le long terme. Il m’a donc prescrit de l’hydroxychloroquine pendant trois mois pour voir si les effets de cet anti-malaria reconnu pour présenter des effets immunomodulateurs allaient mettre un terme à cet urticaire et à ces douleurs articulaires naissantes. En effet, il est connu que l’HCQ permet de soigner le lupus, certaines formes de psoriasis et la polyarthrite rhumatoïde, trois affections d’origine autoimmune. J’ai d’ailleurs exposé à ce médecin mon hypothèse.

Les anticorps dirigés contre la protéine spike du coronavirus croisent avec la syncytine, une protéine abondante au niveau du derme profond, des articulations où on rencontre des cellules possédant plusieurs noyaux comme dans les muscle et en particulier le coeur, au niveau des ovaires et des testicules et est absolument nécessaire pour l’implantation du placenta dans l’utérus. Ce dernier point explique l’inimaginable fréquence actuelle des fausses-couches, cette fois en raison de la « vaccination » et aussi pour la même raison la perte de poids que j’ai constaté en ce qui me concerne, 15 kilos maintenant. En effet les cellules musculaires, les myoblastes, fusionnent pour former les fibres constituant les muscles. De là à expliquer les crises cardiaques inexpliquées à la suite de la « vaccination » et en ce qui me concerne cette perte de masse musculaire conséquente. Ces observations expliquent cela.

Je suis donc allé acheter pour l’instant deux boites de Plaquenil (HCQ) à la pharmacie en déclarant à l’employé que je voulais un médicament interdit ! D’ailleurs à ce sujet les informations de corruption à tous les niveaux du système de santé mondial ou national font surface, FDA, Agence européenne du médicament, OMS, etc. Ce gigantesque scandale consistant à interdire l’HCQ en traitement précoce contre le coronavirus va à terme, et j’en suis convaincu, se terminer par de la prison pour un certain nombre de décideurs politiques ainsi que leurs acolytes. Cette histoire sent très mauvais.

Bref dans trois mois j’aurai quelques indications qui je l’espère seront rassurantes. Paradoxal n’est-ce pas ? Soigner les séquelles d’une infection virale avec de l’HCQ alors que l’agent infectieux aurait pu être éliminé précocement par ce même produit …