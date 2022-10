Le climat se réchauffe ? Explication à l’intention des écoliers de CM2

Il y a quelques jours j’ai soumis l’une des pensionnaires (en réalité payant un loyer à la propriétaire des lieux) de cette maison magnifiquement décorée au bord du lagon de Papeete à une sorte d’examen climatique. Elle se lamentait au sujet des sécheresses qui ravagent, selon elle, des régions entières de tous les continents. Je lui ai répondu comme entrée en matière : pourquoi y avait-il des épisodes de sécheresse ? Il s’agissait d’épisodes qui ne dépendent pas du soit-disant réchauffement du climat mais qui relèvent de la météorologie, une science s’occupant de ces épisodes fluctuants presque dans l’instant mais certainement pas sur le long terme. Ma question fut alors plus directe : pourquoi a-t-on constaté de plus en plus d’épisodes de sécheresse ? Je présentais ma réponse car la sienne tardait à être formulée, une explication très simple, qu’un élève de CM2 aurait pu trouver. Il n’y a pas assez de vapeur d’eau dans l’atmosphère ou tout au moins un déficit passager de ce gaz. Ma question fut alors la suivante : comment expliquer ce déficit très relatif en vapeur d’eau ?

On n’a pas besoin d’être bardé de diplômes pour répondre à cette question. Toute la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère provient de l’évaporation des eaux océaniques peut-être à l’exception anecdotique des grandes forêts équatoriales comme l’Amazonie qui recyclent leur propre évaporation en pluies abondantes alimentant alors l’humidité qui y règne mais très partiellement. En effet le grand fleuve Amazone rejète dans l’océan des quantités énormes d’eau et celle-ci provient à l’évidence de l’évaporation de l’Océan Atlantique sud. S’il y a des épisodes de sécheresse dans certaines parties du monde il faut donc incriminer un déficit atmosphérique en vapeur d’eau, même si ce déficit n’est pas généralisé.

Par conséquent la seule explication est un déficit de l’évaporation des océans : il n’y a pas d’autre explication possible. L’évaporation de l’eau océanique dépend, elle, de la température et je le répète un élève de CM2 trouverait la réponse. Prétendre que le réchauffement du climat dont les médias nous abasourdissent quotidiennement provoque des sécheresses est tout simplement une ineptie ! Il suffit de se souvenir de l’optimum du climat qui traversa l’Holocène il y a 10000 ans et qui vit le Sahara transformé en une luxuriante savane tout simplement parce que la température était de 2,5 degrés supérieure à celle que l’on connait aujourd’hui. Les précipitations étaient beaucoup plus abondantes. Il en fut de même lors de l’optimum climatique médiéval il y a 1000 ans, les cathédrales purent être construites car il y avait abondance de nourriture, une explosion de la natalité, les hommes bien nourris étant plus résistants aux maladies.

Alors j’ajoutais pour conclure cette conversation que contrairement à ce que la propagande prétend le climat se refroidit, c’est aussi simple que cela. Et s’il existe des fluctuations temporaires que les activistes du réchauffement montent en épingle la tendance générale est orientée vers un refroidissement généralisé. Moins de précipitations, des automnes et des printemps très frais qui n’empêcheront pas des épisodes de sécheresse prolongés l’été et pour aggraver le tableau des hivers de plus en plus rigoureux. Voilà ce qui attend la planète et tout le monde prend ce problème à rebours par pure idéologie. Mais on n’est pas à 2 degrés de refroidissement répondrait un élève de CM2 ! Certes non, mais il ne faut pas oublier que 75 % de la planète est recouverte d’eau. Et compte tenu de l’immensité de cette surface marine une diminution d’un ou deux dixièmes de degrés suffit pour faire apparaître un déficit en vapeur d’eau de l’atmosphère. Une observation qui ne peut pas être remise en cause est la diminution du nombre et de l’intensité des dépressions cycloniques depuis près de 30 ans. Ce simple fait traduit le déficit relatif en cette teneur en vapeur d’eau. Enfin contrairement encore à ce que la propagande climatique affirme les glaces du Groenland et de l’Antarctique progressent en superficie et en volume.

Il faut bien se rendre à l’évidence : depuis 15000 ans nous sommes entrés dans un nouvel épisode glaciaire et rien ne pourra empêcher cette évolution car elle est la résultante de la mécanique céleste et comme chaque cycle glaciaire dure environ 100000 ans cette évolution est déjà bien engagée … Enfin les prévisions des astrophysiciens précisent que le présent cycle solaire montre un effondrement de l’activité magnétique de l’astre et il devrait être suivi d’une activité solaire encore plus faible. Qu’on ne s’y trompe pas le réchauffement annoncé fait partie d’un plan mondial d’asservissement des peuples, du moins dans les pays occidentaux, qui seront surveillés minutieusement pour leur collaboration au grand projet de réduction des émissions de CO2 qui sera concrétisé dans les prochains mois sous le fallacieux prétexte que c’est ce gaz qui provoque un réchauffement du climat. Tout est ainsi organisé à partir de fausses hypothèses, un mensonge devenu avec les années une vérité.

Je suis trop vieux pour assister à ce désastre totalitaire mais force est de constater que les peuples occidentaux sont formatés par la propagande pour accepter cette nouvelle servitude jamais atteinte à un tel niveau par le passé. Bienvenue dans un nouvel ordre mondial !

Cf. par exemple le billet laissé sur ce blog le 26 février 2013 :https://jacqueshenry.wordpress.com/2013/02/26/le-rechauffement-climatique-vaste-fumisterie/