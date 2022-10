Brève. Mon projet ne va pas être simple

J’ai commencé à répertorier les billets de ce blog relatifs au changement du climat ou au réchauffement du climat. Le premier mentionnant un changement du climat date de l’époque où je résidais à Lanzarote. Il est daté du 28 février 2012. Le 9 mars de la même année il était fait mention de Kiribati et d’un possible submergement des atolls de ce petit pays, conséquence de la montée du niveau des océans en raison de ce réchauffement. Dans aucun de ces billets je prenais position pour une raison très simple, je n’y connaissais strictement rien. Je n’avais d’ailleurs pas encore entrepris une sorte de formation scientifique pour comprendre et être capable de critiquer les articles que je lisais. Tout au plus je relatais des résultats explicites comme dans le billet mis en ligne le 26 février 2013 intitulé « Le réchauffement climatique : vaste fumisterie » sans aller plus avant dans ma critique, en d’autres termes je ne faisais que constater que des articles scientifiques relataient des résultats provenant dans le cas de ce dernier billet de la NOAA. Il s’agissait ici de ce qui allait devenir le fameux hiatus, l’arrêt brutal du réchauffement observé depuis 1997 jusqu’en 2003.

C’est alors que j’ai décidé de m’intéresser de plus près à la climatologie. Dans ce billet mis en ligne le 26 février 2013 je commençait à critiquer le fond de l’article cité en mentionnant de mémoire la Loi de Henry concernant la solubilité des gaz dans l’eau en fonction de la température. La digression entre le pH de l’eau et la quantité de CO2 dissous, en tenant compte du fait que si ce CO2 réchauffe authentiquement le climat, alors ce gaz se dissoudra moins dans les océans conformément à la loi de Henry et cette menace d’une acidification des océans sera largement atténuée par ce processus. Il est vrai qu’en relisant ma prose je n’ai pas été assez décisif dans mes critiques.

Je suis donc maintenant affairé pour répertorier tous les billets relatifs au réchauffement du climat ou au changement de ce dernier et l’exercice me paraît assez ardu, en tous les cas très long, avant d’atteindre quelque chose qui puisse prendre forme et soit le moins rébarbatif possible.