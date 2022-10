Enfin je me suis décidé !

Depuis de nombreux mois je voulais rassembler tous les billets de mon blog concernant le réchauffement ou le changement du climat. Lorsque j’ai décidé d’écrire sur mon blog, je lisais ou écoutais distraitement des articles ou des causeries au sujet de ce climat sans jamais avoir fait l’effort de comprendre ce dont il s’agissait d’un point de vue scientifique. En effet les journalistes de plume ou de plateau télévisuel semblaient exposer des idées acquises avec des dépêches d’agence ou de très doctes rapports de réunions internationales telles que le Congrès de Rio. Ma curiosité d’ancien scientifique m’encouragea à me documenter non pas en me limitant à ce que je pouvais trouver dans la presse ou pire encore sur Wikipedia (en anglais). Ce fut un long travail de mise à niveau ressemblant à ce qu’un étudiant peut, ou pouvait effectuer en première ou deuxième année de maîtrise.

Comme mon cerveau est encore à peu près fonctionnel j’ai pu retrouver dans ce cerveau et sans trop de difficultés les cours de physique et de chimie que j’avais suivi à la fin des années 1960. Je n’y connaissais rien en matière de climat. Autant l’énergie nucléaire m’est encore aujourd’hui familière comme la biologie moléculaire mais le climat était un trou noir, un domaine tellement compliqué que certains spécialistes ne comprennent rien et l’avouent. En me souvenant de cette sorte de lacune j’ai donc décidé de rassembler tous les billets de mon blog relatifs au climat, de la modifier si nécessaire et d’en fa ire une sorte d’ouvrage que je pourrai soumettre à un éditeur sans chercher à réaliser un quelconque profit.

L’introduction de cet ouvrage ressemblera donc au présent billet.