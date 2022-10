Géopolitique : Réflexions du jour

Le double (ou triple) sabotage des gazoducs Nordstream est assimilable à un terrorisme d’Etat tant les moyens mis en œuvre ont été importants et de toute évidence planifiés à l’avance. Je n’ai lu aucun article ni vu aucune émission télévisée à ce sujet. Il me semble néanmoins que cet acte criminel ressemble aux derniers soubresauts d’une bête à bout de souffle.

C’est la cas des USA et secondairement de l’Europe que ces USA on toujours considéré comme une sorte de colonie malléable à peine plus intéressante que tous les petits Etats d’Amérique centrale réunis qui contribuent à la fortune des grandes compagnies américaines de fruits. Les Européens n’ont jamais compris cet état de fait exception faite du Royaume uni qui a d’ailleurs quitté l’Union européenne sans trahir ses amis américains.

Ce sabotage de haute technicité va naturellement nuire très gravement à l’Union européenne dans son ensemble : aucun pays ne sera épargné, l’Allemagne d’abord qui assistera dans les prochains mois à la ruine de son économie manufacturière. L’Italie suivra puis l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas. Un black-out prolongé toujours possible voire probable achèvera le mort-vivant que sera devenue l’Europe.

On peut donc se mettre dans la tête des stratèges américains (ou britanniques) afin d’imaginer dans quelle mesure ils ont évalué leur acte terroriste en termes de conséquences. La Russie s’en moque : le gazoduc traversant la Mongolie en direction de la Chine sera bientôt achevé et celui de la Mer d’Okhotsk au nord d’Okkaido alimentera bientôt la région mandchoue puisque les Américains ont dit non à la construction d’un gazoduc vers le Japon, encore eux. Les réserves de gaz récemment découvertes dans cette mer sont presque aussi importantes que celles du Qatar et les Américains iront-ils jusqu’à saboter toute construction de gazoduc dans cette région ?

Enfin pour éclairer ce tableau bien déprimant la ruine de l’Europe entrainera la ruine des Etats-Unis. Tout ira mieux alors dans un monde subitement retourné à la fin du dix-huitième siècle. À vos bougies et vos mitaines !