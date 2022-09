J’expérimente depuis plusieurs jours une absence totale de connexion au réseau internet. Cet outil m’était utile pour m’informer de la politique, de l’économie, de l’évolution des problèmes sociétaux, et des avancées (ou des reculs) de la science. Par exemple et pour revenir à mes sujets de prédilection, l’énergie, le coronavirus, le climat sont devenus en quelques heures des souvenirs. J’en suis surpris dans la mesure où je m’intéressais parfois avec passion à ces divers sujets quotidiennement. Certes je me sens allégé et je regarde des films, j’écoute de la musique et souvent je tente de terminer des mots croisés que j’avais abandonné croyant qu’il était plus utile d’écrire un billet sur mon blog.

Bref, tout a changé et si dans la minute j’enrage de ne pas pouvoir ne serait-ce envoyer un message à l’un de mes proches, cet énervement s’estompe et je me rends compte que ce formidable outil qu’est internet n’est pas aussi utile qu’on a tendance à le croire dans la vie quotidienne. Mais l’adaptation à cette absence n’est pas simple. Il faut occuper les moments du quotidien et surtout ne plus penser aux préoccupations qui en réalité étaient catalysées par cet outil.

Dans l’île reculée de Fatu-Hiva où je me trouvais encore pour quelques jours la vie quotidienne des habitants de ce minuscule village qu’est Omoa est, me semble-t-il également perturbée par un défaut temporaire sur le réseau 4G, excusez du peu, car tous disposent d’un téléphone portable et l’utilisent compulsivement comme n’importe quel parisien ou tokyoïte.