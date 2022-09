Aux Marquises et en Polynésie la vie n’est pas si belle …

Ce billet a été rédigé il y a une dizaine de jours. Que mes lecteurs excusent le retard dans sa mise en ligne.

Depuis bientôt six semaines que je séjourne aux îles Marquises, entre Hiva-Oa et Fatu-Hiva j’ai été confronté au coût de la vie proche de celui que l’on endure à Tokyo ou à Paris. De plus, se loger à un prix abordable est très problématique. La vie paradisiaque dans cet archipel est donc un leurre. La seule satisfaction est la beauté des paysages et la gentillesse des habitants qui, je n’en doute pas un instant aussi, est aussi un leurre. La modernité occidentale (ou globale si vous voulez) a atteint ces îles perdues au milieu du Pacifique. La majeure partie des habitants d’Omoa à Fatu-Hiva est rémunérée par l’Etat français, comprenez le gouvernement de la Polynésie sis à Papeete. Les prix des terrains et de l’immobilier ont atteint des sommets, en particulier à Papeete, en raison de l’engouement nord-américain pour les îles sous le vent depuis que par exemple un certain Marlon Brando a acheté un coin d’atoll à Bora-Bora pour y construire une résidence devenue depuis un hôtel de très grand luxe où se précipite la jet-set internationale.

Par un effet de contagion, pourrait-on dire, le coût de la vie est devenu insupportable et des pans entiers de la population se sont retrouvés marginalisés. C’est ça la mondialisation telle qu’elle a été imaginée par le monde politique occidental : une classe très minoritaire ultra-riche et l’immense foule restante qui n’a que des miettes pour vivre. Je me souviens d’un de mes neveux qui était chauffeur de taxi saisonnier à Tignes, une des stations prisées par, à l’époque, les richissimes hommes d’affaire qui pillaient les restes de l’Union soviétique mais aussi bien d’autres personnages de l’Europe entière. Ils arrivaient avec seulement leur carte de crédit, achetaient tout ce dont ils avaient besoin pour leur séjour dans la neige poudreuse de cette station et repartaient en laissant tout ce qu’ils avaient acquis dans leur chambre d’hôtel, laissant à mon neveu un pourboire royal lorsque qu’il fallait les accompagner à l’aéroport de Lyon ou celui de Genève. Et s’il fallait ne pas respecter les limites de vitesse, car ces représentants de l’oligarchie apatride sont toujours en retard, ils laissaient un ou deux billets de 500 francs au cas ou mon neveu ait été repéré par la police en complément du prix de la course proprement dite.

C’est exactement ce qui « pollue » maintenant la Polynésie française. Il paraît que dans les Gambier et les Australes la vie y est encore plus calme. Je ne m’y aventurerai pas car, paradoxalement, ce calme que j’ai rencontre ici à Omoa m’était presque insupportable, trop habitué à vivre dans une ville depuis de nombreuses années. Bref, j’envisage sérieusement de retourner dans les prochaines semaines dans un environnement plus urbain, peut-être la France, ma mère patrie, qui sait, ou un autre pays improbable en Afrique, l’un de ces petits pays du Golfe de Guinée anciennement colonies françaises, pourquoi pas … Cependant la misère y sera omniprésente et un tel spectacle me paraîtra effrayant.

Chers lecteurs, je vous raconterai la suite de mon aventure au cours de mes prochains billets qui s’espacent malheureusement en raison des liaisons sur le réseau internet assez aléatoires.