Si vous voulez tout savoir sur la genèse du conflit ukrainien 

Il vous suffit de regarder ce brillant exposé d’une diplomate russe par le site LivreNoir.

Toujours aux Marquises qu’il me semble de plus en plus improbable de m’en éloigner, je laisse le temps s’écouler avec délectation. Je ne ferai donc aucun commentaire au sujet de cette émission et ceci d’autant plus qu’il n’y a rien à en débattre. Katya Kopylova, diplomate russe :