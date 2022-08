Carnet de voyage … à destination

Ayant quitté le Japon le 6 août depuis l’aéroport de Tokyo Narita embarquant dans le terminal international de Skyteam totalement désertique, une ambiance de mort effrayante, je suis enfin arrivé à destination ce lundi 22 août après une halte à Nouméa, une autre à Papeete et une ultime halte à Atuona dans l’île d’Hiva Oa, archipel des Marquises. Je me trouve maintenant dans un tout petit village tout en longueur blotti dans une vallée entourée de montagnes volcaniques impressionnante recouvertes de forêt tropicale. Il s’agit du village d’Omoa, chef-lieu de l’île de Fatu-Hiva, la plus méridionale de l’archipel.

J’envisage de rester ici quelques mois voire plus encore. Pour les amateurs de voyages pour accéder à cette île sans aéroport il n’y a que deux solutions, embarquer sur l’Aranui depuis Papeete ou arriver en avion depuis Papeete-Faaa à Hiva Oa et ensuite prendre un petit bateau depuis Atuona en direction de Fatu Hiva si on n’a pas le mal de mer car la houle venant d’Amérique du sud et négociée de travers est tout à fait éprouvante pendant les quatre heures de traversée.

Dans le village d’Omoa tout le monde se tutoie et on se dit bonjour quand on croise quelqu’un dans le village. Ceci me rappelle ma petite enfance dans mon petit hameau natal. Tout est calme, le temps s’est immobilisé comme le disait si justement Jacques Brel à un détail près l’envahissement des technologies de communication, internet, téléphone cellulaire : les jeunes n’ont plus de machette à la main mais leur téléphone portable. J’avais séjourné il y a plus de 25 ans dans cet archipel et je pense que ce changement de civilisation et de style de vie sera préjudiciable à l’avenir des Marquisiens. Ils vivront toujours dans des îles paradisiaques mais l’enfer des technologies modernes détruira ce style de vie proche de la nature que leur avait légué leurs ancêtres déjà malmené par les missionnaires qui arrivèrent ici pour civiliser ces “sauvages” dont 95 % moururent de rougeole et de grippe car ils n’avaient jamais été en contact avec ces virus venus d’ailleurs.