Petites anecdotes nocturnes sur le vif

Quand je dois prendre un avion je sais que je ne peux pas dormir. Je suis donc sorti dans la rue pour m’adonner à mon vice de fumeur et j’ai rencontré une charmante Balinaise habitant Milan arrivée hier d’Italie et ne pouvant pas dormir en raison du décalage horaire. Nous avons discuté en fumant tous les deux, c’est la raison pour laquelle elle se trouvait également à l’extérieur du gite pour back-packers en plein centre de Papeete. Nous avons bavardé de toutes sortes de choses et il y avait de quoi continuer pendant des jours puisqu’elle a visité 89 pays dans le cadre de son activité au sein du ClubMed.

Une heure plus tard deux Néo-Zélandaises sont sorties de l’hostel pour attendre un taxi supposé les convoyer à l’aéroport car elles embarquaient pour Auckland vers trois heures du matin. Pas de taxi ! Complètement désemparées j’ai demandé au gardien qui dort dans sa voiture dans la rue devant l’établissement de faire quelque chose. Il n’avait que des numéros de téléphones de taxis périmés. Le stress des deux jeunes femmes commençait à déborder, d’autant plus qu’elles ne parlent pas le français. Bref elles sont parties à une station de taxi un peu plus loin sur la grande rue qui longe le port, rue dont j’ai oublié le nom, et ont disparu. Un chauffeur de mini-bus est alors arrivé et nous lui avons raconté l’aventure de ces deux « kiwis ».

Il se trouve que leur vol était annulé et elles sont parties tout de même à l’aéroport pour être raccompagnées plus tard ici à l’hostel. Heureusement qu’elles n’ont pas oublié le code qui ouvre la porte d’accès et elle retourneront se coucher, dépitées et enragées. Je les reverrai peut-être dans une demi-heure puisqu’il est maintenant 2h00 heure locale toujours ce vendredi 19 août. Il ressort de cette petite anecdote que le taxi aurait du venir prévenir ses clientes mais il aurait gaspillé de l’essence pour rien ou bien, ici à Papeete ce n’est pas la manière de se conduire. Je disais que le stress de ces deux jeunes femmes débordait, alors j’espère que cette aventure ne m’arrivera pas dans deux heures maintenant …