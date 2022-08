Nouvelles du front du « covid »

Je me prépare, enfin, à aller dans les mers du sud et pour être bien certain de mon fait je suis allé ce dimanche me soumettre à un test (dont j’ignore la nature) afin de savoir si j’étais à nouveau négatif. Le centre de dépistage, proche du domicile de mon fils, était recommandé par l’armée américaine et l’accueil fut très aimable, gratuit !, une surprise, je devrais avoir le résultat ce mardi 2 août. Si ce test est négatif je devrai à nouveau me soumettre à un autre examen, antigénique celui-là, pour embarquer sur Air Calin à destination de Nouméa lundi prochain. Tout est compliqué et si j’exprime une certaine lassitude personnelle je pense que des millions de personnes sont dans le même cas. Jusqu’à quand les décideurs politiques vont-ils continuer à emmerder le monde ? Il faudra bien qu’un jour le peuple prenne d’assaut les centres de décision comme le font les Iraquiens en ce moment à Bagdad pour virer les Américains. Que le peuple prenne d’assaut le palais de l’Elysée et soumette le locataire des lieux au supplice, il le mérite ? C’est un criminel qui veut injecter les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 mois, il faut l’éliminer définitivement comme n’importe quel animal nuisible.

Une petite note d’optimisme : Je donne rendez-vous à mes prochains visiteurs dans le cimetière d’Atuona qui domine la baie sublime …