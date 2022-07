Nouvelles du front coronaviral vues de Tokyo (suite)

Je reprends donc cette petite chronique du « cluster » familial et il n’y a pas matière à s’étonner car au Japon plus de 150000 nouveaux « cas » sont répertoriés chaque jour pourtant avec très peu de décès dûment répertoriés « covid ». Détecté positif le 19 juillet j’espérais échapper à la maladie, Las ! Les premiers symptômes apparurent ce jeudi 21 sous forme de nausées et de vomissements, avant-coureurs d’un dérangements gastro-intestinal. J’étais persuadé de souffrir d’une gastroentérite. Mon fils m’apprit alors qu’il s’agissait de la forme intestinale de l’infection car un des copains de son fils souffrait des mêmes symptômes.

Ce fut violent au point que malgré un large volume de bière, de lait et de café, ne pouvant rien avaler de solide il m’arriva de ne plus uriner pendant deux jours. La situation a commencé à s’améliorer ce dimanche (au niveau urinaire) mais je ne peux pas rester debout plus de 15 minutes car un dehors d’un peu de lait je ne me suis pas nourri du tout.

Compte tenu de mon état potentiellement contagieux et conformément aux dispositions gouvernementales la famille reste confinée. Seul mon fils brave les éléments pour aller faire le ravitaillement chaque jour et ma belle-fille, très respectueuse des décisions du gouvernement ne peut pas s’y opposer. Je voudrais signaler à mes lecteurs que le mutant omicron, quelque soit son variant actuel appelé BA.5, possède toujours le site de clivage par la furine introduit artificiellement et intentionnellement pour amplifier la fonction infectieuse du virus, alors que se passe-t-il avec la sous-unité 1 de la protéine « spike » quel que soit son état de mutations ? Toutes sortes de conséquences encore non étudiées apparaitront au cours des prochaines années. Et puisque cette forme du mutant omicron continue à se répandre alors il faudra injecter les femmes enceintes et les enfant dès l’âge de six mois pour être bien sûr que tout se passera bien. Il est confondant que dans le pays natal du découvreur de l’Ivermectine ses dirigeants n’aient pas pris la décision de mettre un terme à cette épidémie par traitement prophylactique. Qui a perdu la tête ? Peut-être est-ce votre serviteur …