Climat : Le Secrétaire général des Nations-Unies en rajoute

Au cours d’un exposé à la tribune des Nations-Unies Monsieur Guterres a annoncé que l’urgence climatique était à notre porte et que nous n’avions plus que huit années d’actions pour éviter d’être tous grillés comme des toasts. Cet exposé date du 18 juillet alors que des incendies se sont curieusement déclaré dans diverses parties du monde, dans les Montagnes Rocheuses et également dans la forêt des Landes. Leur origine est sans nul doute criminelle pour servir la propagande onusienne. D’autres pays ont été victimes d’inondations et de glissements de terrain comme à Madagascar et enfin le serpent de mer, la hausse du niveau des océans, a été cité à plusieurs reprises par Guterres. Ce monsieur comme tous ses conseillers devrait relire les livres d’histoire. Les atolls des Tuamotu ont été construits autour d’îlots d’origine volcanique par les coraux et la hausse du niveau des océans à la suite de la grande déglaciation du Dryas récent à provoqué une hausse de 130 mètres et les récifs coralliens ont eu le temps en dix mille ans de former ces atolls, comme autour de la Nouvelle-Calédonie et également dans les Caraïbes ou les îles du sud du Japon sans oublier la magnifique grande barrière de corail australienne. Guterres ne sait pas de quoi il parle.

Il en vient ensuite aux énergies dites renouvelables, dénommées ainsi car elles dépendent du vent et du soleil. Jamais un pays développé ne pourra produire suffisamment d’énergie avec ces installations car elles sont intermittentes. Dans les villages isolés de l’Afrique sub-sahélienne des panneaux solaires installés à grands frais par des organisations non gouvernementales ne suffisent pas à conserver quelques médicaments dans un petit réfrigérateur … Alors dans ces conditions il est probable que l’organisation corrompue des Nations-Unies exige dans un court délai que les pays occidentaux, ceux qui produisent le plus de CO2, instituent un carnet de citoyenneté climatique, appelez ce truc pass climatique si vous voulez. Dans cette optique il est probable que mon prochain périple par voie aérienne sera le dernier car un système de taxation sera mis en place rendant les voyages aériens inabordables sauf pour l’élite mondiale. L’essence, le gasoil, l’huile de chauffage seront également taxés et il n’y a aucune raison dans ces conditions que leur prix diminue.

Pour sauver le climat tous les Occidentaux s’appauvriront, crieront famine et verront leurs mouvements restreints et contrôlés. L’avenir est donc non pas brûlant comme l’a martelé Guterres mais très sombre. Merci à Guterres, à Klaus Schwab et à toute l’élite qui s’organise déjà pour rançonner tout le monde occidental. “Vous ne possèderez plus rien mais vous serez heureux” car vous aurez sauvé le climat. Lien : https://youtu.be/ru1CGa_wF-E . Illustration tirée du dernier billet de H16 : https://h16free.com/2022/07/18/71751-transition-ecologique-cet-hiver-populiste-qui-arrive