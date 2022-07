Souvenirs …

Il y a 45 ans lors de mon deuxième « post-doc » à UCLA (je venais de travailler pendant une année à Montpellier dans une unité de recherche d’endocrinologie de l’INSERM) mon patron, l’honorable Professeur Emil L. Smith, avec qui j’avais l’habitude chaque jour de la semaine de déjeuner d’un sandwich avec son plus proche collaborateur et ami, un certain Douglas, devisait de l’état du monde. Il avait travaillé en autres universités et instituts à l’Université de Cambridge puis à l’Université de Yale. Il était considéré à l’époque, il y a maintenant 45 ans, comme l’une des plus éminentes figures de la chimie biologique aux Etats-Unis mais également dans le monde. Sa respectabilité, ami de grands scientifiques de l’époque comme Stanford Moore que j’eus l’occasion de rencontrer, et sa modestie attirait l’amitié de son entourage. Emil était américain, certes, mais il s’intéressait de très près à l’Europe et à tous les événements qui secouaient le berceau de la civilisation occidentale.

Je lui avais raconté mon séjour à Berlin en 1963, deux ans après la partition de la ville par un gigantesque mur de plus de 150 kilomètres de long coupant littéralement des rues ou condamnant des immeubles d’habitations. Ce séjour entrait dans le cadre de diverses festivités et festivals dont le but était de divertir les Berlinois de l’Ouest qui ne pouvaient pas sortir de leur ville ni, et surtout, se rendre dans le secteur soviétique de la ville pour y voir des parents ou des amis.

Je me souviens que tout était acheminé par voie aérienne y compris le charbon ! Emil n’était pas allé roder à Check Point Charly ni voir le mur, cette construction terrifiante et infranchissable, et depuis les Etats-Unis il était convaincu que ce mur était là pour durer et que jamais les Occidentaux (comprenez les Américains) ne céderaient aux pressions de l’Union soviétique. Je lui répondais avec un peu de naïveté que ce mur était une anomalie de l’histoire car de tous temps les villes fortifiées étaient faites pour être conquises, par conséquent cette ville de Berlin-Ouest, fortifiée malgré elle par ses ennemis de l’extérieur, tomberait aussi un jour prise d’assaut par ces mêmes ennemis. Il faut dire que la visite touriste presque obligatoire de Berlin-Est était convaincante, la pauvreté, la misère, la tristesse, alors qu’à l’ouest c’était la fête tous les jours malgré le blocus qui durait depuis 1961, depuis la construction du mur. J’ai été invité dans le cadre de ce séjour organisé par la ville de Lyon à l’opéra assister à une représentation de l’Or du Rhin (je crois me souvenir que j’avais fait une longue sieste) puis à la Philharmonique de Berlin entendre Anne-Sophie Mutter interpréter le concerto pour violon no. 4 de Mozart sous la direction de Karajan ainsi que d’autres pièces interprétées par cette prestigieuse artiste. Le bruit courait d’ailleurs que Karajan était son amant …

Tous ces souvenirs que je rapportais à Emil l’intéressaient au plus haut point et il me disait souvent que Berlin-Ouest continuerait à vivre ainsi. Un jour nous eûmes une conversation animé au sujet de l’avenir de Berlin et je prétendais, sans vraiment d’arguments convaincants, qu’un jour l’Allemagne serait réunifiée car cette partition allait à l’encontre des souhaits du peuple allemand et que ce genre d’évènement que les Américains n’envisageaient pas un seul instant provoquerait un grand changement en Europe sans non plus avancer d’arguments convaincants. Ce n’était qu’une vague supposition.