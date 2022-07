J’avoue que je n’ai jamais lu le roman de Jean Raspail dont une sorte d’exégèse actualisée a fait l’objet d’un billet de ce vieux Paul C. Roberts et que je me suis permis de traduire pour les quelques rares lecteurs fidèles de mon blog. En effet, je suis peut-être trop « contrarien », trop complotiste aussi, mais il faut maintenir des voix dissonantes dans l’informe marécage de la presse et des médias bien-pensants authentiquement de gauche ou en ayant simplement revêtu le vernis pour « faire du chiffre ». Le formatage de l’opinion est devenu insupportable et ce billet du vieux Paul m’a redonné un petit espoir. Bonne lecture ; Lien :https://www.paulcraigroberts.org/2022/07/10/the-camp-of-the-saints-is-the-story-of-our-time/

Le Camp des Saints est l’histoire de notre temps

Paul Craig Roberts

Le Camp des Saints est une description exacte du sort du monde occidental. Nous vivons ce sort maintenant. Si vous osez connaître votre avenir et celui de vos enfants et petits-enfants, vous pouvez lire ce roman qui a correctement prédit notre avenir en 1973. Le livre était un best-seller, mais la pourriture s’était déjà installée. Aujourd’hui, le livre est supprimé des librairies.

Les ethnies blanches sont les plus insouciantes de tous les peuples. Les Blancs constituent une petite minorité de la population mondiale, et chaque pays blanc se vautre dans la culpabilité au sujet des personnes de couleur et ont ouvert leurs frontières aux immigrants-envahisseurs.

Les Israéliens n’ont aucun problème à ériger un mur pour repousser les Palestiniens de leur propre pays, mais le Parti démocrate a empêché le président Trump d’empêcher des millions d’immigrants envahisseurs de traverser la frontière mexicaine sans entrave pour s’installer dans notre pays. Les démocrates pensent que les peuples de couleur voteront pour eux, assurant ainsi leur règne. Cela durera pendant un certain temps, mais il arrivera un temps où les peuples de couleur n’auront plus besoin des démocrates blancs.

Les Britanniques ont maintenant leurs anciens sujets coloniaux comme ministres d’État et pourraient bientôt avoir un premier ministre indien. La population de Londres, la capitale britannique, est une minorité ethnique anglaise.

L’Allemagne, dont les femmes ont été massivement violées par les soldats russes, français et britanniques après la défaite de l’Allemagne (les Américains n’ont pas eu à violer car ils avaient les bas de soie, les cigarettes et le chocolat que les femmes voulaient), n’est qu’en partie allemande, et cette population diluée a été infusée avec les Turcs et les réfugiés des guerres du Moyen-Orient et d’Afrique fomentées par les Américains.

Certaines parties de Paris sont maintenant musulmanes. En France, on construit des mosquées, pas des églises chrétiennes. Le Canada est une tour de Babel, tout comme les États-Unis où l’espagnol est maintenant une langue rivale de l’anglais. Les efforts pour faire de l’anglais la langue officielle ont échoué. Aux États-Unis, si vous appelez une banque, une compagnie de carte de crédit, un service public ou presque n’importe quelle grande entreprise, on vous répond en anglais et en espagnol. En d’autres termes, les gens qui ont créé l’Amérique n’en sont plus qu’une partie.

Même la Suède nordique est envahie, et les journaux rapportent que 25% des femmes d’origine ethnique suédoise ont peur de quitter leur maison de peur d’être violées par des immigrants envahisseurs. L’Italie est envahie, tout comme Rome. En effet, toute l’Europe est envahie. Enfin la Russie, le plus grand pays du monde, est un ensemble d’ethnies. La population blanche a été dévastée par la Seconde Guerre mondiale.

Les gens habitués à la pauvreté se reproduisent plus facilement que les ethnies blanches surtaxées qui luttent pour maintenir un niveau de vie de classe moyenne, un exploit plus difficile à réaliser dans le monde occidental qu’auparavant. Les données démographiques prévoient un monde occidental non blanc. Et la situation semble s’être aggravée en raison des problèmes de fertilité causés par le « vaccin » contre la COVID.

Considérant que les peuples de couleur ont été enseignés par Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, UC Berkeley, et tout le reste avec le « 1619 Project » du New York Times, que l’histoire du monde consiste en l’oppression des peuples de couleur par le racisme blanc, l’avenir des minorités blanches semble sombre.

Ce qui est extraordinaire, c’est que les quelques dirigeants blancs qui ont trouvé le courage de sonner l’alarme ont été diabolisés et chassés de la scène politique et intellectuelle. En ce qui concerne le monde intellectuel blanc, il n’y a pas de crime plus grave que la défense des personnes blanches. Il est tout simplement interdit. Les districts scolaires blancs enseignent la théorie de la race critique aux enfants blancs. En d’autres termes, les enfants blancs sont élevés et éduqués pour avoir une attitude négative envers les personnes blanches, ce qui signifie eux-mêmes et leurs parents. Lorsque les parents blancs s’opposent parfois aux réunions du conseil scolaire, ils risquent d’être battus par les flics blancs et arrêtés. Les districts scolaires démocrates ont essayé d’imposer des lois qui empêchent la participation des parents. Donc, ce que nous avons, c’est que chaque ethnie blanche se bat aussi fort que possible pour mettre fin à elle-même.

Cela pourrait arriver plus tôt que les libéraux blancs l’espèrent. Une poignée de néoconservateurs américains sionistes, qui sont accusés, probablement à juste titre, d’utiliser la politique étrangère des États-Unis, qu’ils contrôlent, dans l’intérêt d’Israël, font entrer les marionnettes des États-Unis et de l’OTAN, via le conflit ukrainien, en guerre contre la Russie. Comme ni Washington ni Moscou ne peuvent accepter la défaite, le conflit se terminerait par l’Armageddon nucléaire.

On pourrait penser que les restes des ethnies blanches, menacées comme elles le sont intérieurement par leur politique d’ouverture des frontières motivée par la culpabilité, s’uniraient pour éviter un conflit qui éliminerait la population blanche de la Terre.

La guerre qui est orchestrée, une guerre qui fera que tous les survivants blancs seront des espèces visitées dans un zoo, est orchestrée par les néoconservateurs qui sont mariés à l’hégémonie américaine pour protéger et étendre les intérêts géographiques d’Israël. Il est extraordinaire qu’aux États-Unis il n’y ait pas de débat sur la politique étrangère, bien moins que celui qui aborde la Première Guerre froide. Des experts russes objectifs comme Steven Cohen n’existent plus. Pour obtenir la subvention qui le maintient dans les affaires, un professeur de politique étrangère doit adhérer à la narration : Russie mal, US bien.

Les Blancs ont fait de leur mieux pour se détruire durant les Première Seconde Guerres mondiales. Dans la Troisième Guerre mondiale, ils vont réussir à se détruire.

