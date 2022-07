Nouvelles du Japon : stupéfaction !

L’opinion japonaise était très partagée quant à la politique élaborée par l’ancien premier ministre Shinzo Abe. Les uns le détestaient et les autres trouvaient qu’il tentait de redynamiser l’économie japonaise sous le joug de la Maison-Blanche. De même que Bruxelles dicte sa loi auprès des Etats membres de l’Union européenne, en adaptant les directives de la Maison-Blanche il en est de même du Japon. Le parallélisme entre le Japon et l’Union européenne ne s’arrête pas là car pour Washington ni l’Europe ni le Japon (il en est de même de la Corée) ne sont autorisés à porter ombrage à l’économie américaine. C’est pourquoi Abe était détesté par les progressistes et apprécié par les conservateurs japonais.

Maintenant l’assassinat de Shinzo Abe, un fait divers en quelque sorte, mérite d’être analysé en profondeur. Un militaire raté a ressorti une vieille histoire d’immobilier dans laquelle Abe n’était pas directement impliqué. Il s’agissait de la vente d’un terrain appartenant à son épouse pour y construire une crèche. Il y eut un tour de passe-passe pour échapper à l’impôt et Abe ne fit rien pour s’opposer à cette transaction. L’assassin s’était juré d’en finir avec Abe et il passa à l’acte. Il sera certainement condamné à la mort par pendaison. Cette sentence dissuasive existant toujours au Japon fonctionne exactement comme l’arme nucléaire : si vous assassinez quelqu’un l’Etat vous pendra ou vous coupera la tête, la mort pour la mort. La dissuasion nucléaire répond exactement à ce critère.

Qu’on me traite de fasciste, je m’en moque, mais je pense que la suppression de la peine de mort en France à une époque où le système juridique tenait encore debout fut une erreur. Il n’y a plus de dissuasion aujourd’hui puisqu’on n’incarcère même plus les délinquants récidivistes, y compris les assassins qui feront un séjour aux frais de l’Etat pendant au moins une quinzaine d’années, au pire 25 ans. La justice en France est au bord de la ruine et une peine dissuasive telle qu’elle existe au Japon pourrait redorer son image. La stupeur du peuple japonais facilitera la condamnation à mort de cet individu à l’esprit dérangé …

Selon les dernières information l’individu qui a assassiné l’ancien premier ministre en voulait à une secte à laquelle sa mère avait légué toute sa fortune et pris de dépit il choisit Monsieur Shinzo Abe comme cible pour assouvir sa vengeance. « Quand on nait con on est con » et quand on a quelques gros fusibles défectueux dans le cerveau c’est pour la vie.