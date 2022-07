Le scandale qui préoccupe la France aujourd’hui : à désespérer !

La France n’a rien trouvé de mieux que de pérorer au sujet du devenir des cadavres utilisés par les étudiants en médecine afin de justement apprendre leur métier de futur médecin. Une espèce de virago dont j’ignore le nom a soulevé le problème de ces cadavres, de la revente des squelettes Rue de l’Ecole de Médecine à Paris aux étudiants fortunés qui se destinent probablement à la traumatologie, ou aux dissections de cerveaux et autres organes internes (voir le lien en fin de billet). Quand un individu signe un document pour donner son corps à la médecine il s’agit alors d’un déchet au même titre qu’un étron, un flacon d’urine, un placenta ou un crachat. Ce déchet n’appartient plus à personne et surtout pas à la famille de celui qui a fait don de son corps à la médecine.

Que des espèces de pouffiasses qui n’ont rien d’autre à faire s’intéressent à ce qu’elles considèrent comme un scandale est en lui-même un scandale. Tout le monde sait ce que font les étudiants en médecine avec ces corps avec lesquels ils apprennent leur futur métier, ils s’en amusent précisément pour se familiariser avec la mort, toujours horrible à confronter.

J’ai travaillé pendant 6 semaines dans le service des grands brûlés d’un hôpital lyonnais et presque chaque matin je descendais par le monte-charge les morts de la nuit. Quand il s’agissait d’enfants c’était assez insupportable surtout quand j’avais assisté à leur agonie plusieurs jours auparavant. Le médecin chef de service n’avait aucun état d’âme, il n’avait pas le droit d’en avoir pour faire son métier le mieux possible. Quand un brûlé arrivait on le dévêtait complètement en coupant ses vêtements avec des ciseaux pour que ce médecin recense l’étendue des brûlures et le verdict tombait rapidement : « pas plus de trois jours, peut-être une semaine et encore ce n’est pas gagné, faites-lui de la morphine pour qu’il reste tranquille et n’emmerde pas les autres ». Je n’invente rien.

Il y avait des brûlés anonymes, je veux dire que tout avait brûlé et de ce fait on ignorait leur identité, j’en ai descendu un au frigo, que devenaient ces cadavres ? Je trouve que la femme participant au débat sur SudRadio n’a rien compris au problème. En réalité ce stage à l’hôpital dans le pire des services m’a dégouté de la médecine, trop de sang, trop d’odeurs de pyocyaneus, trop de souffrances, trop de morts, et c’est peut-être la raison qui m’a conduit à m’orienter vers la chimie biologique. Un caca, de l’urine, un crachat, un tube de sang (à la limite) sont des déchets qui n’appartiennent à personne et si quelqu’un en fait une affaire c’est son problème qui relève d’un vieil arrêté remontant au droit romain comme l’a rappelé il y a quelques jours le Professeur Didier Raoult, et un corps donné à la science est par conséquent considéré comme un déchet. L’IHU du Professeur Raoult a subi une inspection pour une histoire de déchets. Le programme ambitieux d’identification des bactéries intestinales mis en place par l’IHU était confronté à un petit problème car ces bactéries sont immédiatement tuées par l’oxygène et par conséquent le prélèvement de selles doit être réalisé via l’anus en protégeant au mieux l’opération. Les personnes s’étant prêtées à ce prélèvement étaient toutes volontaires. Au même titre, lors d’une biopsie le pharmacien biologiste procédant à des analyses sur un morceau de foie ou de peau considère qu’il s’agit d’un déchet prélevé sur un malade consentant (dans le meilleur des cas). Quel mal y-a-t’il à cela ? L’épidémie de coronavirus a fait qu’un bon nombre d’Européens, et de Français devenus idiots, ont changé d’attitude vis-à-vis de la mort.

Pour votre serviteur la mort est une compagnie à laquelle il faut s’accoutumer et par une coïncidence inattendue ce 7 Juillet (7-7) était la célébration de « tanabata » au Japon (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanabata ) et j’ai écrit sur une bande de papier de couleur accrochée à un petite branche de bambou un vœu. Que disais-je dans ce texte écrit en anglais verticalement ? Mon souhait est d’être enterré dans le cimetière d’Atuona pas très loin de Brel et de Gauguin. Il est vrai que ce cimetière est tout petit. J’ai expliqué à ma belle-fille que la vue depuis ce petit cimetière sur la baie était d’une beauté à couper le souffle. Donc la mort ne me fait pas peur … Et comme je le sais, bien que n’étant pas médecin, mes jours sont comptés, il ne m’en reste de moins en moins et l’issue se rapproche. Et j’ai ajouté à ma belle-fille que venir se recueillir sur ma tombe dans ce cimetière serait une excellente occasion de se rendre dans cet endroit, à mon humble avis le plus beau du monde … avec cette langueur si bien nommée par Brel.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Vn5xA5ctX_U