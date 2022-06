L’OTAN s’engage dans une agression directe contre la Russie

Clarification : Dans cet article, j’écris (Paul Craig Roberts) qu’en vertu de la doctrine néoconservatrice Wolfowitz de l’hégémonie américaine, « le Kremlin a deux choix. La Russie peut renoncer à sa souveraineté ou détruire l’Occident. La Russie n’a pas d’autre choix. Le monde entier doit le comprendre. » Je ne préconise pas que la Russie détruise l’Occident. Je souligne simplement que, pendant trois décennies, l’Occident a confronté la Russie à ce choix limité. Poutine lui-même s’en est plaint à maintes reprises. Je trouve étonnant que la « communauté de politique étrangère » occidentale, quelle qu’elle soit, ait permis une politique qui coince ainsi une puissante puissance nucléaire comme la Russie. Et ça continue. Maintenant, la Lituanie bloque l’accès de la Russie à une partie de son territoire, l’enclave de Kaliningrad. C’est de la folie. Cela confirme les conclusions russes selon lesquelles seule la force peut contraindre l’Occident. Une guerre plus large est l’objectif de Washington. Paul Craig Roberts, 22 juin 2022

Comme je l’ai écrit à maintes reprises, l’opération du Kremlin en Ukraine ne peut pas être limitée. Washington ne le permettra pas. Washington a déjà élargi le conflit, et l’élargit encore. Les néoconservateurs juifs insensés qui contrôlent la politique étrangère américaine ont prévalu sur la Lituanie minuscule et impuissante pour violer l’accord avec la Russie pour la fourniture de Kaliningrad et a reçu un ultimatum russe. Le porte-parole idiot du département d’État, Ned Price, a rejeté l’ultimatum comme une « fanfaronnade ». En d’autres termes, Washington lance une guerre plus large.

Le conflit dans le Donbass est allé lentement, parce que c’est une guerre au milieu du peuple russe attaché à l’Ukraine par les dirigeants soviétiques. Les troupes russes combattent avec précaution pour minimiser la mort de civils et les destructions dans la région du Donbass, d’où les forces ukrainiennes sont chassées et détruites. Une guerre plus large ne sera pas menée parmi les populations russes. Le monde n’a jamais vu une telle insouciance que Washington et l’OTAN manifestent. Les démocrates sordides et complètement corrompus ont désespérément besoin d’une guerre pour rallier les Américains au gouvernement et empêcher un anéantissement démocrate lors des élections de mi-mandat. Dans leurs efforts pour s’accrocher au pouvoir, les démocrates et les médias prostitués élargissent la guerre. C’est dangereux au-delà de toute attente. Le gouvernement russe a déclaré il y a quelque temps que la Russie ne combattra plus jamais sur son propre territoire.

Il est ahurissant que le Kremlin ait cru que son intervention dans le Donbass pourrait être limitée. Il est inexplicable que le Kremlin ait réussi à mal interpréter l’Occident qui a complètement rejeté les efforts du Kremlin pour parvenir à un accord de sécurité mutuelle. Apparemment, le Kremlin n’a pas pris la doctrine de Wolfowitz au sérieux. Le Kremlin et les imbéciles intégrationnistes atlantistes russes ont besoin de l’apprendre par cœur et de le répéter chaque matin au réveil car il est la doctrine opérationnelle. En vertu de cette doctrine, le Kremlin a deux choix. La Russie peut renoncer à sa souveraineté ou la Russie peut détruire l’Occident. La Russie n’a pas d’autre choix. Le monde entier doit le comprendre.

Encore une fois, je demande : L’Occident pousse-t-il la Russie trop loin ? Lisez ces déclarations russes de haut niveau et répondez à la question pour vous-même:

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné lundi que la décision de Vilnius était « sans précédent » et « une violation de tout et de rien ».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les actions « provocatrices » de Vilnius constituent une violation des obligations juridiques internationales du pays de permettre le transit de marchandises entre la Russie et Kaliningrad. Elle a déclaré que la Russie considère cette mesure comme « ouvertement hostile » et que, à moins que la Lituanie ne lève immédiatement ces restrictions, la Russie se réserve le droit de « défendre ses intérêts nationaux ».

Le chef de la Commission de défense de la souveraineté de l’État de la Russie, Andreï Klimov, a prévenu : « résoudre le problème du transit de Kaliningrad créé par la Lituanie par TOUS les moyens que nous avons choisis. »

Washington et ses marionnettes européennes provoquent intentionnellement des conflits entre la Lituanie et la Russie et l’attitude russe se durcit. Les néoconservateurs fous qui contrôlent la politique étrangère américaine nous conduisent à la guerre nucléaire. La Russie ne fera plus jamais confiance à l’Occident ( https://www.rt.com/russia/557570-russia-never-trust-west/ ). Je ne connais aucune raison autre que l’illusion du pouvoir pour Washington de s’attendre à ce que la Russie et la Chine subordonnent leur souveraineté et leurs intérêts à Washington. Cette attente totalement irréelle des néoconservateurs conduit à l’Armageddon. Discours de Poutine : Le peuple russe est-il prêt à faire son devoir et à détruire l’Occident dépravé et diabolique ? https://www.unz.com/aanglin/putin-gives-historic-speech-calls-sanctions-stupid-says-russia-a-thousand-year-old-empire-that-wont-crack/