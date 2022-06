Paul Craig Roberts

Le régime de Biden a transformé les États-Unis en une risée. Non pas que les États-Unis n’étaient pas déjà un sujet de rire, mais maintenant, « oh boy ! » , même les patriotes rient. Vous connaissiez les sanctions qui allaient faire tomber la Russie ? Eh bien, les sanctions de Biden ont augmenté et non pas diminué les expéditions de pétrole et les revenus de la Russie de 300 000 barils par jour, selon le Wall Street Journal, et doublé le prix de l’essence pour les Américains, selon l’American Automobile Association: https://www.rt.com/business/556989-us-fuel-prices-surge-record/

Vous avez entendu parler de tous ces chars et autres armes promis pour accélérer la défaite de l’Ukraine contre la Russie, eh bien, désolé, les Russes ne nous fournissent plus le titane nécessaire pour blinder les chars.

Le gouvernement des États-Unis est si stupide et incompétent que les crétins de Washington ne comprennent pas encore qu’en participant à l’intervention limitée de la Russie dans l’est de l’Ukraine, qui faisait autrefois partie de la Russie, Washington fait plus que d’entrainer des combattants occidentaux dans le conflit et, par conséquent, des cibles potentielles. Les gens de Washington doivent être les plus stupides du monde. Ils convainquent la Russie que son objectif de démilitariser et de neutraliser l’Ukraine nécessite la conquête de tout le pays, et non pas seulement la destruction de l’armée ukrainienne envoyée pour reconquérir les deux républiques dissidentes dans la région du Donbass russe.

En d’autres termes, en s’ingérant dans le conflit avec l’espoir d’enliser la Russie dans une situation de type vietnamien, Washington convainc le Kremlin que la Russie ne peut atteindre son objectif sans conquérir toute l’Ukraine. Face à cette tâche, la Russie est peu susceptible d’utiliser une politique de guerre incluant d’aller lentement pour sauver les civils. « Les Cavaliers de l’Apocalypse galopent », prévient Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, mais Washington est incapable d’entendre quoi que ce soit qui ressemble à la vérité.

Avec la Russie renforcée par l’incompétence occidentale, Washington a tourné ses armes contre le principal candidat républicain pour le poste de gouverneur du Michigan. Ryan Kelley, en tête des sondages. Il a été exclu de la course lorsque les démocrates l’ont fait arrêter par le FBI politisé pour « insurrection » dans le faux récit du complot du « 6 janvier » des suprémacistes blancs de Trump visant à renverser le gouvernement américain, pas avec des armes ou des forces armées, mais en prenant des selfies d’eux-mêmes assis dans la chaise de Nancy Pelosi. Pour les démocrates encore réveillés, quelques personnes errant dans le Capitole c’est tout ce qu’il faut pour renverser le gouvernement américain.

Dans les républiques bananières sud-américaines, les anciens présidents étaient susceptibles d’être arrêtés par leurs successeurs. Dans une grande partie du monde, le gouvernement n’est qu’un endroit où les groupes d’intérêts se battent pour le pouvoir et, comme on dit, tout est juste dans l’amour et la guerre. En arrêtant un candidat politique pour l’empêcher d’être élu, les États-Unis ont maintenant rejoint ce groupe du tiers monde. Les Démocrates nazifiés ont étiqueté les républicains mauviettes.

Les Démocrates abusent de leur pouvoir législatif en organisant des « audiences » au cours desquelles le président Trump et ses partisans sont rendus coupables de sédition en tentant une insurrection. En fait, les partisans de Trump écoutaient le discours de Trump à un mille ou plus du Monument de Washington, lorsque la prétendue « insurrection », un événement orchestré par le FBI, s’est produite au Capitole. Bloomberg « News », une importante fabrique de mensonges de presse, diabolise les patriotes américains comme des insurrectionnels qui ont tenté un coup d’État. Assurez-vous de comprendre le non-sens de l’accusation. Les Américains qui sont venus à Washington pour montrer leur soutien à une présentation au Congrès de preuves que les démocrates ont volé l’élection de Trump ont été arrêtés en tant qu’ « insurrectionnels ». Il n’y avait pas assez d’insurgés au Capitole pour renverser un restaurant de hamburgers McDonalds. Même si le Capitole avait été occupé par des gens qui refusaient de partir, en quoi occuper un bâtiment équivaut-il à un coup d’État ?

Le but de l’« insurrection » orchestrée était de tout faire pour empêcher la présentation au Congrès des preuves d’une élection volée, ce que cette organisation a réussi à faire. Constatant la crédulité des Américains, les Démocrates et les médias qui les servent ont transformé le soutien à une enquête sur le vol d’élection en une « tentative meurtrière de bloquer le transfert du pouvoir » et en une « tentative de coup d’État ». C’est « l’aboutissement sanglant d’un plan en sept volets qui a commencé avant les élections de 2020 – un plan qui a finalement été mis de l’avant par une seule personne » – Donald Trump.https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-06-10/bloomberg-evening-briefing-the-jan-6-committee-makes-the-case-against-trump?cmpid=BBD061022_BIZ&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=220610&utm_campaign=bloombergdaily

Trump a oublié d’armer ses troupes et il les a rassemblées au mauvais endroit, 99% des déplorables racistes de Trump ont été rassemblés trop loin pour participer à la tentative de coup d’État.