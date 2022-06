La première guerre « climatique »

Durant l’optimum climatique de l’Holocène qui suivit la fin du Dryas, c’est-à-dire la grande fonte des calottes glaciaires qui recouvraient une grande partie de l’Europe, de la Mer du Nord et des Îles Britanniques et jusqu’au confluent Rhône-Saône, optimum qui dura plus de 5000 ans, le Sahara actuel était une savane jouissant d’une pluviosité abondante qui, combinée à des températures clémentes, assurait la subsistance de nombreuses peuplades de chasseurs-cueilleurs. Puis le climat changea progressivement et la végétation recula vers le nord, disons le Maghreb actuel, et vers le sud, ce que l’on appelle maintenant le Sahel. Entre ces deux zones le désert s’installa. Il fallut creuser des puits de plus en plus profonds pour avoir accès à de l’eau « fossile », reste de la luxuriance passée, et depuis lors rien n’a changé. Mais les populations du nord se heurtèrent à celles occupant les monts séparant cette région des côtes méditerranéennes aux terres encore fertiles. Ils changèrent leurs habitudes et firent de plus en plus d’incursions vers le sud où des peuples s’étaient sédentarisés, devenus cultivateurs et éleveurs de bétail.

Il faut ajouter que ces peuples issus du désert récent (à l’échelle paléoclimatique) furent imprégnés d’une nouvelle religion venue d’Arabie et ils devinrent des guerriers par la force des choses, tout simplement pour leur subsistance puisqu’ils vivaient dans le désert parsemé de quelques rares points d’eau et d’oasis. Repoussés par les peuplades des montagnes du nord, les Berbères d’aujourd’hui, ils poussèrent leurs incursions au sud pour effectuer des razzias, le mot provient de cette habitude qu’ils prirent pour assurer leur subsistance, et en quelque sorte rançonner ces agriculteurs et éleveurs prospères du sud, s’emparer de quelques femmes, de nourriture et retourner dans leur désert devenu immense.

Cette tradition ancestrale a perduré jusqu’à nos jours et elle s’est transformée en conflit entre les gens du nord et ceux du sud. Il faut ajouter, ce qui ne simplifie pas ce tableau, que ces peuples du nord sont des blancs et ceux du sud des noirs. Dans les pays dont les frontières sont issues de la décolonisation de pays actuels comme le Mali, le Centre-Afrique, le Niger, le Tchad ce conflit multi-millénaire entre gens du nord, en particuliers les Touaregs, et ceux du sud s’est transformé en une véritable guerre, ethnique et doublée dans certaines petites villes de guerre religieuse, beaucoup de ces centres urbains ayant hérité de la culture religieuse des colonisateurs, français dans le cas de ces pays cités ci-dessus.

La situation s’est aggravée avec les années puisque la mise en place de régimes politiques issus de la civilisation occidentale n’était pas adaptée au déséquilibre ethnique, les peuples du nord du Mali par exemple ne représentant que 10 % de la population totale de ce pays. On peut aisément se mettre à la place des Touaregs blancs musulmans qui ne supportent pas d’être gouvernés par des noirs majoritairement chrétiens et parfois animistes. Les conflits actuels sont donc la conséquence lointaine mais bien vivante d’un changement du climat dans cette région, un changement du climat qui a demandé plus de 7000 ans pour que l’on puisse en voir les effets aujourd’hui.

Inspiré d’une causerie sur Livre Noir avec Bernard Lugan, le plus célèbre spécialiste de l’Afrique : https://www.youtube.com/watch?v=6JPF5k__8S4&ab_channel=LivreNoir