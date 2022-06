Où sont les scientifiques (du NIAID de Fauci, de Fort Dietrick, de l’OMS et de Metabiota) qui ont averti en 2010 de l’imminence de la variole du singe ?

Traduction d’un article de Meryl Nass daté du 6 juin 2022. Les inserts en caractères italiques sont de ma plume. Lien en fin de billet.

Ils mettaient tout au point pour une ère de peur et maintenant ils font en sorte que l’on regarde ailleurs, vers des pénuries de pétrole, d’engrais et de nourriture, ne nous préparent-ils pas à la mort ? Qui sont ces gens-là ? Si on regarde leur identité au début de l’article qu’ils publièrent dans les PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dont voici le lien : https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1005769107 , on va de surprise en surprise. (L’hypothèse d’un complot organisé n’est pas à exclure et celui-ci ne date pas d’hier soir).

Nous avons Barney Graham, du NIAID Vaccine Research Center de Fauci, et des scientifiques d’USAMRIID (Fort Detrick), de l’OMS et de l’organisation de Nathan Wolfe, qui sont passés d’une organisation à but non lucratif à une entreprise très rentable. Nathan Wolfe est maintenant mieux connu comme un associé de Peter Daszak (Nathan est aussi un profiteur viral travaillant en marge de l’intelligence américaine), un écuyer de Ghislaine Maxwell et un bandit dont la société Metabiota a servi d’interface entre les « biolabs » d’Ukraine et la société Seneca de Hunter Biden qui les a financés.

J’ai acheté le livre de 2011 de Wolfe (image ci-dessous), qui est sous-titré, « The Dawn of a New Pandemic Age » (L’aube d’une nouvelle ère de pandémies), et j’ai été surprise de trouver la photo sur la couverture qui était un masque chirurgical ! Et l’image de Wolfe était très sombre, ce qui était logique, je suppose, puisqu’il faisait partie du conseil d’administration de la fausse œuvre de charité de Ghislaine Maxwell, TerraMar. Il a également été un jeune leader mondial du Forum Économique Mondial et lauréat du prix des NIH (National Institutes of Health).

Le message à retenir, c’est que ces gens préparaient le terrain pour la pandémie d’aujourd’hui, il y a plus de dix ans. Les Laurie Garretts, Nathan Wolfes, Peter Daszak nous « adoucissaient » (nous ramollissaient le cerveau, aurais-je pu aussi traduire) pour nous préparer à mourir de peur à cause des virus… alors que notre autonomie, notre souveraineté et nos possessions nous sont arrachées pendant que nous sommes distraits, apeurés par des menaces existentielles qui ont été largement démesurées.

Cinq $ le gallon d’essence? 10 $? Embargo sur le gaz russe, créer une pénurie artificielle, les prix montent en flèche et l’Inde paie un prix préférentiel à la Russie pour son pétrole, puis le raffine et vend les distillats à l’Europe. Pensez-vous que ces marionnettistes ne savaient pas qu’un embargo vous volerait, aiderait la Russie (le rouble est en hausse) et enrichirait encore plus tous ceux qui font de l’argent avec le pétrole ?

Ces mêmes acteurs sournois se lamentent sur le réchauffement climatique, exigeant plus de moulins à vent et de panneaux solaires, même s’ils ne peuvent pas rivaliser avec le coût du pétrole. Cela fait augmenter encore plus le prix de l’énergie. Ces méchants acteurs ont créé des pénuries artificielles d’aliments et d’engrais, ainsi qu’une pénurie artificielle de pétrole. Ils nous pressent comme des citrons et se moquent de nous. Jusqu’à ce qu’on les arrête …

Source et notes : http://anthraxvaccine.blogspot.com/2022/06/who-are-scientists-from-faucis-niaid_6.html NIAID = National Institute for Allergies and infectious Diseases), USAMRIID = Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l’armée des Etats-Unis. Cet organisme est supposé effectuer des recherches défensives contre la guerre biologique. En réalité des recherches dirigées par Peter Daszak consistent à étudier des procédés de gain de fonction de virus normalement bénins pour l’homme afin de les rendre hautement pathogènes. Le quartier général et l’un des principaux laboratoires du USAMRIID se trouvait à Fort Dietrik dans l’Etat du Maryland.