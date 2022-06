Brève. Il faut s’entendre sur le sens du mot « complotiste »

Je parcours chaque jour en diagonale les articles de Charles Sannat sur son site Insolentiae et ce vendredi 10 juin j’ai été stupéfait par la désinvolture de son analyse relative à une présentation de Patrick Cohen au cours de l’émission C à vous: https://insolentiae.com/ca-vous-et-patrick-cohen-dans-un-delire-complotiste-hallucinant/ Cohen n’a fait qu’énumérer des informations connues et à propos de l’insertion du site furine dans le cadre des recherches de gain de fonction du coronavirus visiblement Sannat ne sait pas de quoi il parle alors que Cohen a été plutôt prudent.

Je rappelle à mes lecteurs ce billet sur mon blog à ce sujet :https://jacqueshenry.wordpress.com/2022/03/15/breve-rebondissement-sur-lorigine-du-sars-cov-2/et l’intervention du Docteur Henrion-Caude sur le même sujet : https://reseauinternational.net/une-sequence-brevetee-par-moderna-retrouvee-dans-larn-du-sars-cov-2-lanalyse-de-alexandra-henrion-caude/

Après on peut penser ce qu’on veut mais un journaliste ou un blogueur doivent se donner la peine de se documenter quand ils avancent leur propre opinion et le cas échéant citer une ou plusieurs sources. Pour ma part quand il s’agit de biologie et de chimie je n’ai aucune difficulté à lire et comprendre une publication scientifique ardue. J’avoue que seule l’astrophysique me résiste parce que je possède en mémoire une grande partie de ce que j’ai appris à l’université et … parce que je ne suis pas encore gâteux.