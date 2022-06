Le rêve fou du « net-zéro »

L’idéologie dominante aujourd’hui au sujet de l’énergie se positionne à rebours de l’évolution de cette problématique depuis le début de l’ère industrielle. Lorsque James Watt inventa sa machine à vapeur, une version améliorée de celle de Thomas Newcomen, cette invention était en réalité une application du théorème de Carnot développé en 1824, c’est-à-dire 40 ans après cette invention de J. Watt. Intuitivement mais aussi par expérience Watt comprit que sa machine à vapeur était beaucoup plus efficace si un système de condensation de la vapeur à la sortie du piston de sa machine amplifiait la différence de température « utile » pour le fonctionnement de sa machine. Ce fut le premier pas vers une concentration en un point de l’énergie mécanique disponible en partant du charbon. Cependant l’usage du charbon plutôt que du bois contribuait également à ce processus de concentration de production d’énergie. Cette « concentration » se concrétisa aussi avec les locomotives à vapeur qui contribuèrent à l’essor industriel et commercial durant tout le dix-neuvième siècle. Au vingtième siècle l’invention de l’électricité favorisa de plus belle cette concentration de la production d’énergie. Les fours utilisant du charbon pour produire une vapeur sèche à température élevée étaient la condition incontournable pour alimenter des turbines entrainant les alternateurs. On retrouve toujours le fameux théorème de Carnot qui ne s’applique qu’aux machines thermiques. L’autre étape de cette concentration d’énergie est le réacteur nucléaire dont le volume est relativement restreint mais produisant une quantité de chaleur considérable, elle aussi utilisée sous forme de vapeur pour faire tourner une turbine.

Le développement récent des énergies alternatives va à l’encontre de cette évolution qui s’étendit sur deux siècles. Qu’il s’agisse de l’énergie du vent ou de celle du Soleil, ce sont deux sources « diluées » en dehors du fait qu’elles sont intermittentes, leur autre défaut intrinsèque pour lequel il n’existe toujours pas de solution. Ce processus de dilution des sources d’énergie est contraire à toute logique scientifique, plus précisément à toutes les lois fondamentales de la thermodynamique dont Carnot fut l’un des initiateurs. Le prétexte à cette dilution des sources d’énergie est l’objectif « bas carbone » ou pire « zéro carbone » étant entendu que le vent et le Soleil sont des énergies gratuites, renouvelables et sans carbone, par conséquent sans effet sur le climat. La dilution des sources d’énergie est une conséquence directe du dogme du réchauffement du climat d’origine humaine.

Depuis le début de l’ère industrielle la concentration des sources d’énergie a permis une plus grande productivité industrielle et manufacturière, une inflation modérée et une amélioration des standards de vie. La dilution des sources d’énergie va inévitablement conduire à une diminution de la productivité car la fourniture d’énergie deviendra précaire, une inflation croissante en raison des coûts de cette énergie et des interventions des Etats pour la promouvoir, ce qui se traduira par une augmentation des charges fiscales et par voie de conséquence une diminution du pouvoir d’achat et du niveau de vie en général. Si on examine maintenant le retour sur investissement de cette énergie « diluée » c’est tout simplement catastrophique car l’offre de cette énergie ne pourra jamais être adaptée à la demande. Certes l’énergie nucléaire nécessite un investissement très lourd. Cependant il a été reconnu qu’après 25 années de production un réacteur nucléaire et les installations connexes sont largement amortis et ceci d’autant plus que le combustible est d’un prix abordable et pratiquement constant sur les marchés.

À propos de cette énergie diluée, dans le bilan du retour sur investissement on oublie de prendre en considération le fait que sa mise en œuvre n’est pas possible sans sources d’énergie concentrées, comme par exemple pour produire du ciment, de l’acier, du cuivre et des terres rares qui composent les génératrices de courant. Il en est de même pour les panneaux solaires tributaires de la production de silicium de haute pureté. Inévitablement l’ère nouvelle des sources d’énergie diluées est une marche vers une paupérisation des peuples, une chute incontrôlable du niveau de vie de chacun et enfin une désertification de pays encore industrialisés qui ont fait ce mauvais choix. En inversant la tendance de l’évolution passée bois → charbon → pétrole → uranium rendue possible par les progrès technologiques successifs les décideurs politiques ont signé l’évolution en sens inverse de l’économie et donc des peuples, rien de réjouissant …

Inspiré d’un article paru sur le site internationalman.com