ESG global : la fuite vers la ruine

Tous les investisseurs se cassent les dents sur les exigences ESG que doivent respecter les gestionnaires de fonds. Ces gestionnaires sont le premier maillon d’un vaste programme de généralisation de ces critères ESG à l’échelle de la planète tel qu’il a été envisagé lors du récent forum de Davos. Rien n’a été laissé au hasard lors de ce forum : les « élites globales » auront pour mission, c’est maintenant officiel, de détruire le capitalisme de marché libre en instituant un système ESG global. Les conséquences d’une telle décision sont immenses. Les souverainetés nationales seront érodées, les processus démocratiques n’auront plus lieu d’être puisque des règles internationales seront imposées aux gouvernements, les entreprises devront se plier à ces règles et au final ce sont les choix individuels qui seront restreints. Les règles de conformités aux critères ESG étaient jusqu’à cette réunion des élites à Davos traitées au cas par cas. Ce ne sera plus possible si, comme cela a été décidé lors du Forum, il est nécessaire de mettre en place les directives de l’International Sustainability Standards Board (ISSB), organisme chargé de l’harmonisation des critères ESG et des informations relatives à ces critères au sujet d’une entité industrielle ou commerciale recherchant des investisseurs. Les règles actuelles ne sont pas harmonisées et c’est le rôle de l’ISSB, émanation de l’IFRS (International Financial Reporting Standards) (https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/ ) une fondation dédiée à ce but de standardisation.

Il est clair que les décideurs politiques d’un pays quelconque n’auront plus aucun pouvoir dans leur propre pays puisqu’ils devront se plier aux standards mis en place par l’IFRS et fortement encouragés lors de cette dernière réunion du Forum de Davos. L’idéologie globale fascisante sous-jacente à Davos est très clairement annoncée par les élites internationales. Le patron de l’ISSB, un dénommé Emmanuel Faber, a déclaré, je cite : « nous ne pouvons pas nous contenter de rester au niveau des taxonomies débattues sur le plan régional, car elles dépendent d’un certain consensus politique. Cela devrait changer et il faut viser plus loin que ces taxonomies ». On peut traduire ces propos assez clairement : Faber semble dire qu’il faut instituer un système du haut vers le bas ignorant les frontières nationales et les décideurs politiques locaux rendant ainsi l’idée même de démocratie inopérante.

Cette alliance de facto telle qu’elle se dessine entre les gouvernements et les élites de la finance ne laissera donc que peu de place à la démocratie. Les entreprises qui ne se conformeront pas aux critères ESG seront écartées des investisseurs et ces organismes de régulation imposeront leur loi sur toutes les autres entreprises quelles qu’elles soient. Il s’agit à l’évidence de la mise en place d’un gouvernement mondial. Ce que les élites de Davos ont oublié c’est que seuls 80 % de la population mondiale est concernée par ce projet. Le système totalitaire chinois contrôle déjà l’économie du pays, quant aux autres pays hors ceux dits « occidentaux » , certains d’entre eux en sont encore au système de troc et à moins de décider une mise au pas autoritaire de ces derniers, ce système de respect des critères ESG n’est qu’une élucubration de plus exclusivement « occidentalo-occidentale ». Enfin il est clair que l’élite de Davos oublie les populations et leurs réactions lors de la grave crise économique qui se profile à un horizon rapproché. Il y aura « du sang et des larmes » et ce sang sera peut-être versé par ces élites. Source partielle ZeroHedge