L’éthanol : une idée stupide ou un crime – ou les deux ?

L’utilisation accrue de l’éthanol – permise par la levée par le président Biden d’une interdiction estivale des carburants contenant un mélange de 15 % – est une mauvaise réponse aux prix élevés de l’essence et un refus de reconnaître les échecs de l’additif à base d’alcool de maïs. Reuters a décrit l’action du président comme une victoire pour le lobby du maïs, mais tous les autres semblent être des perdants. Lien : https://www.reuters.com/world/us/biden-allow-higher-ethanol-fuel-sales-summer-check-gas-prices-2022-04-12/

Les lacunes de l’éthanol comme solution de rechange à l’essence sont signalées continuellement depuis au moins 2007, lorsque le gouvernement américain a élargi son exigence voulant que les distributeurs mélangent l’éthanol et les carburants afin de réduire leur dépendance au pétrole étranger. L’additif a également été présenté comme un moyen de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Liens :https://www.reuters.com/article/environment-un-rights-food-dc/biofuels-could-lead-to-mass-hunger-deaths-u-n-envoy-idUSL1490977120070614

« Le développement des biocarburants présente un grand danger pour le droit à l’alimentation », a déclaré Jean Ziegler, défenseur des droits de l’homme à l’époque. « Elle (le prix) sera peut-être payée par des centaines de milliers de personnes qui mourront de faim ». Un an plus tard, il a qualifié le détournement des cultures vivrières pour alimenter la production d’éthanol de « crime contre l’humanité ». Lien : https://www.france24.com/en/20080414-ziegler-biofuel-crime-against-humanity-global-food-crisis

En 2011, Mr Indur Goklany a écrit que « la loi de l’offre et de la demande dicte » que la production d’éthanol « augmenterait presque inévitablement les prix alimentaires mondiaux » et exacerberait la pauvreté. Il a calculé que 192 000 décès supplémentaires avaient résulté de l’échange nourriture-carburant en 2010. https://www.jpands.org/vol16no1/goklany.pdf

Plus récemment, une vidéo de YouTube a déclaré dans son titre « America Was Wrong about Ethanol ». Le narrateur annonce : « Nous allons expliquer pourquoi l’éthanol à base de maïs est une idée stupide. » https://youtu.be/BvJj1rvaBBI

La vidéo est basée sur une étude de l’Université du Wisconsin, qui déclare : « Nous constatons que la RFS (Renewable Fuel Standard requiring ethanol blending) a augmenté les prix du maïs de 30 % et les prix des autres cultures de 20 %, ce qui, à son tour, a augmenté la culture du maïs aux États-Unis de 2,8 millions d’hectares (8,7 %) et le total des terres cultivées de 2,1 millions d’hectares (2,4 %) dans les années suivant l’adoption de la politique (2008 à 2016) ». https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.2101084119

La National Wildlife Federation s’oppose à la RFS parce que l’expansion des terres cultivées empiète sur l’habitat naturel. Les organisations commerciales de l’industrie laitière et des boulangeries se sont opposées aux pressions exercées par RFS sur les prix et les approvisionnements du maïs. Des dizaines d’organisations représentant des millions de personnes ont écrit en faveur de la réforme de RFS. Comme on pouvait s’y attendre, l’augmentation de la superficie agricole a entraîné une augmentation de la pollution agricole. L’étude du Wisconsin, publiée en février par la National Academy of Sciences, fait état d’une augmentation de trois à huit pour cent des polluants de l’eau.

Selon les chercheurs du Wisconsin, une expansion de la RFS ne promet que la même chose : « Selon nos estimations, pour chaque milliard de gallons par année d’augmentation de la demande d’éthanol, nous nous attendrions à une augmentation de 5,6 % des prix du maïs, de 1,6 % et de 0,4 % dans les secteurs du maïs et des terres cultivées des États-Unis, respectivement, et à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui en découle, la pollution par les éléments nutritifs et l’érosion des sols. »

L’expansion de l’éthanol par le président Biden réduit le prix actuel à la pompe — s’il y a lieu —, mais elle a pour effet global d’augmenter le coût du carburant de près de 30 cents le gallon. selon le témoignage présenté en février au Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics par Lucian Pugliaresi, président de l’Energy Policy Research Foundation, Inc.

Les augmentations du prix des crédits que les raffineurs doivent acheter s’ils n’ajoutent pas d’éthanol à leur produit ont contribué à l’augmentation des coûts de production du carburant (effet direct des critères ESG). Depuis l’achat de la raffinerie Trainer près de Philadelphie en 2012, Monroe Energy a dépensé plus d’un milliard de dollars en conformité avec la RFS, soit plus que le prix d’achat de la raffinerie et plus annuellement que presque tous les autres coûts d’exploitation combinés.

Les crédits qui ont déjà coûté quelques cents chacun devraient augmenter cette année de plus de 2 $, une différence de centaines de millions de dollars par année pour les raffineurs comme Monroe. Certains petits raffineurs ont fermé en raison des pressions économiques de la RFS. Une perversité du programme est que les tiers, y compris les banques de Wall Street et les fonds d’investissement, sont autorisés à acheter et vendre les crédits sur la spéculation, augmentant la demande pour eux. Bref, les spéculateurs font de l’argent sur le dos des producteurs et des consommateurs.

« Nous avons soulevé des préoccupations au sujet de cette pratique – et de nombreux autres aspects problématiques de la conception du programme RFS – mais jusqu’à présent, nos appels à la réforme du programme sont tombés dans l’oreille d’un sourd », a déclaré Matt McGlaughin, porte-parole de Monroe Energy.

Le résultat escompté de cette mesure est une baisse des prix à la pompe, mais seulement 2 300 des 150 000 stations-service du pays, soit environ 1,5 p. 100, vendent de l’essence E15, selon une fiche d’information de la Maison-Blanche. De plus, l’éthanol est moins efficace que l’essence, ce qui réduit le kilométrage d’essence et coûte donc plus cher aux consommateurs que l’essence conventionnelle au mille. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/12/fact-sheet-using-homegrown-biofuels-to-address-putins-price-hike-at-the-pump-and-lower-costs-for-american-families/

Dans son témoignage, M. Pugliaresi a dit : « Nous nous dirigeons vers un monde en grande partie inexploré, rempli d’énormes risques liés aux prix et à la sécurité énergétique […] Attendez-vous à des échecs, à des dépassements de coûts et à des imprévus. » Il a recommandé que la RFS soit conçue pour « résister à un large éventail de défis futurs ».

Etant donné les résultats il serait avisé de mettre un terme à ce programme.

Article de Gregory Wrightstone paru sur le site townhall.com le 27 mai 2022