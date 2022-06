Le point sur les évènements relatifs à la pandémie Covid-19, où est la vérité ? (suite et références bibliographiques)

LOTS DE VACCINS MORTELS

Une nouvelle étude a fait surface, dont les résultats sont terrifiants [25]. Un chercheur de l’Université de Kingston, à Londres, a effectué une analyse approfondie des données du RVI (un sous-volet du CDC qui recueille des données volontaires sur les complications vaccinales), dans lequel il a regroupé les décès signalés à la suite des vaccins selon les numéros de lot du fabricant de vaccins. Les vaccins sont fabriqués en gros lots appelés « batch ». Il a découvert que les vaccins sont divisés en plus de 20 000 lots et qu’un lot sur 200 est manifestement mortel pour quiconque reçoit un vaccin de ce lot, qui comprend des milliers de doses de vaccin. Il a examiné tous les vaccins fabriqués — Pfizer, Moderna, Johnson et Johnson (Janssen), etc. Il a constaté que, sur 200 lots de vaccins de Pfizer et d’autres fabricants, un lot sur 200 était plus de 50 fois plus mortel que les vaccins d’autres lots. Les autres lots de vaccins causaient également des décès et des invalidités, mais pas du tout dans cette mesure. Ces lots mortels auraient dû apparaître au hasard parmi tous les « vaccins » s’il s’agissait d’un événement non intentionnel. Cependant, il a constaté que 5 % des vaccins étaient responsables de 90 % des événements indésirables graves, y compris les décès. L’incidence des décès et des complications graves parmi ces « lots chauds » variaient de plus de 1 000 % à plusieurs milliers de % de plus que les lots plus sûrs comparables. Si vous pensez que c’est un accident, détrompez-vous. ce n’est pas la première fois que des « lots chauds » ont été, à mon avis, fabriqués et envoyés délibérément dans tout le pays — habituellement des vaccins conçus pour les enfants. Dans l’un de ces scandales, les « lots chauds » d’un vaccin se sont retrouvés dans un seul État et les dommages sont immédiatement devenus évidents. Ce n’était pas pour enlever les lots mortels du vaccin. Il a ordonné à sa compagnie de disperser les « lots chauds » à travers le pays afin que les autorités ne puissent pas détecter l’effet mortel évident.

Tous les lots d’un vaccin sont numérotés — par exemple, Moderna les étiquette avec des codes comme 013M20A. Il a été noté que les numéros de lot se terminaient par 20A ou 21A. Les lots se terminant par 20A étaient beaucoup plus toxiques que ceux se terminant par 21A. Les lots se terminant par 20A ont eu environ 1700 événements indésirables, contre quelques centaines à vingt ou trente événements pour les lots 21A. Cet exemple explique pourquoi certaines personnes ont eu peu ou pas d’effets indésirables après avoir pris le vaccin, tandis que d’autres sont tuées ou gravement blessées de façon permanente. Pour voir l’explication du chercheur, allez à https://www.bitchute. com/video/6xIYPZBkydsu/ À mon avis, ces exemples suggèrent fortement une modification intentionnelle de la production du « vaccin » pour inclure les lots mortels.

J’ai rencontré et travaillé avec un certain nombre de personnes qui se préoccupent de l’innocuité des vaccins et je peux vous dire que ce ne sont pas les méchants anti-vaxxers qu’on vous dit qu’ils sont. Ce sont des gens qui ont beaucoup de principes, de morale et de compassion, dont beaucoup sont des chercheurs de haut niveau et des gens qui ont étudié la question en profondeur. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, Meryl Nass, Christopher Shaw, Megan Redshaw, Sherri Tenpenny, Joseph Mercola, Neil Z. Miller, Lucija Tomjinovic, Stephanie Seneff, Steve Kirsch et Peter McCullough, pour n’en nommer que quelques-uns. Ces gens n’ont rien à gagner et beaucoup à perdre. Ils sont violemment attaqués par les médias, les agences gouvernementales et les milliardaires d’élite qui pensent qu’ils devraient contrôler le monde et tous ceux qui y vivent.

POURQUOI FAUCI NE VOULAIT PAS D’AUTOPSIES DE CEUX QUI MOURRAIENT APRÈS VACCINATION ?

Il y a beaucoup de choses au sujet de cette « pandémie » qui sont sans précédent dans l’histoire médicale. L’une des plus étonnantes est qu’au plus fort de la pandémie, si peu d’autopsies, surtout des autopsies totales, ont été effectuées. Un virus mystérieux se propageait rapidement dans le monde, un groupe de personnes dont le système immunitaire était affaibli devenait gravement malade et beaucoup mouraient, et la seule façon dont nous pouvions rapidement acquérir le plus de connaissances au sujet de ce virus — une autopsie — n’était pas encouragée.

Guerriero a noté qu’à la fin d’avril 2020, environ 150 000 personnes étaient décédées, mais il n’y a eu que 16 autopsies effectuées et rapportées dans la littérature médicale [24]. Parmi ceux-ci, seulement sept étaient des autopsies complètes, les 9 autres étant partielles ou par biopsie à l’aiguille ou par incision. Ce n’est qu’après 170 000 décès liés à la COVID-19 et quatre mois après le début de la pandémie que la première série d’autopsies a été effectuée, c’est-à-dire plus de dix. Et ce n’est qu’après 280.000 morts et un autre mois, que la première grande série d’autopsies a été réalisée, environ 80 [22]. Sperhake, dans un appel à faire des autopsies sans poser de questions, a noté que la première autopsie complète rapportée dans la littérature ainsi que des photomicrographies ont paru dans une revue médico-légale de Chine en février 2020 [41,68].

Sperhake a exprimé de la confusion quant à la raison pour laquelle il y avait une réticence à effectuer des autopsies pendant la crise, mais il savait que cela ne venait pas des pathologistes. La littérature médicale a été jonchée d’appels lancés par le pathologiste pour qu’un plus grand nombre d’autopsies soient pratiquées [58]. Sperhake a ajouté que l’Institut Robert Koch (système allemand de surveillance de la santé) avait au moins initialement déconseillé de faire des autopsies. Il savait aussi qu’à l’époque, 200 centres d’autopsie des États-Unis avaient pratiqué au moins 225 autopsies dans 14 États.

Certains ont prétendu que cette pénurie d’autopsies était fondée sur la crainte d’infection chez les pathologistes, mais une étude de 225 autopsies sur la COVID-19, 19 cas ont démontré un seul cas d’infection chez le pathologiste et on a conclu qu’il s’agissait d’une infection contractée ailleurs [19]. Guerriero termine son article appelant à plus d’autopsies par cette observation : « Épaule contre épaule, les pathologistes cliniques et médico-légaux ont surmonté les obstacles des études d’autopsie chez les victimes de la COVID-19 et ont ainsi généré de précieuses connaissances sur la pathophysiologie de l’interaction entre le SARS-CoV-2 et le corps humain et ont contribué ainsi à notre compréhension de la maladie » [24].

Les soupçons concernant la réticence des pays à permettre des études post mortem complètes sur les victimes de la COVID-19 peuvent être fondés sur l’idée que c’était plus que par hasard. Il y a au moins deux possibilités qui ressortent. Premièrement, celles qui mènent la progression de cet événement « non paramétrique » vers une « pandémie mortelle » perçue dans le monde entier, cachaient un secret important que les autopsies pouvaient documenter. À savoir, combien de décès ont été causés par le virus ? Pour mettre en œuvre des mesures draconiennes, comme le port obligatoire du masque, le confinement, la destruction d’entreprises et, finalement, la vaccination forcée, il a fallu qu’un très grand nombre de personnes infectées par la COVID-19 meurent. La peur serait le moteur de tous ces programmes destructeurs de lutte contre la pandémie.

Dans son étude, Elder et al ont classé les résultats de l’autopsie en quatre groupes [22].

1. Certains décès liés à la COVID-19

2. Probablement un décès lié à la COVID-19

3. Décès possible lié à la COVID-19

4. Non associé à la COVID-19, malgré le test positif.

Ce qui a peut-être inquiété ou même terrifié les ingénieurs de cette pandémie, c’est que les autopsies pourraient, et ont montré, qu’un certain nombre de ces soi-disant décès liés à la COVID-19 sont morts de maladies concomitantes. Dans la grande majorité des études d’autopsie rapportées, les pathologistes ont noté de multiples états de comorbidité, dont la plupart aux extrêmes de la vie pourraient à eux seuls être mortels. Auparavant, on savait que les virus du rhume avaient une mortalité de 8 % dans les maisons de soins infirmiers.

En outre, des preuves précieuses pourraient être obtenues à partir des autopsies qui amélioreraient les traitements cliniques et pourraient éventuellement démontrer l’effet mortel des protocoles prescrits par les CDC que tous les hôpitaux étaient tenus de suivre, comme l’utilisation de respirateurs et de remdesivir qui détruit les reins. Les autopsies ont également montré l’accumulation d’erreurs médicales et de soins de mauvaise qualité, car le fait de protéger les médecins des unités de soins intensifs et contre le regard des membres de la famille conduit inévitablement à des soins de moins bonne qualité, comme l’ont signalé plusieurs infirmières travaillant dans ces domaines [53-55].

Aussi mauvais que ce soit, c’est exactement la même chose qui se fait dans le cas des décès liés à la vaccination contre la COVID-19 — très peu d’autopsies complètes ont été faites pour comprendre pourquoi ces gens sont morts, c’est-à-dire jusqu’à récemment. Deux chercheurs hautement qualifiés, le Dr. Sucharit Bhakdi, microbiologiste et expert hautement qualifié en maladies infectieuses et le Dr. Arne Burkhardt, pathologiste qui est une autorité largement publiée ayant été professeur de pathologie dans plusieurs institutions prestigieuses, a récemment pratiqué des autopsies sur 15 personnes décédées après la vaccination. Ce qu’ils ont découvert explique pourquoi tant de gens meurent et subissent des dommages aux organes et des caillots sanguins mortels [5].

Il a déterminé que 14 des 15 personnes sont mortes des suites des vaccins et non d’autres causes. Le Dr Burkhardt, pathologiste, a observé des preuves généralisées d’une attaque immunitaire sur les organes et les tissus des personnes autopsiées, en particulier leur cœur. est-ce que les preuves incluent une invasion étendue de petits vaisseaux sanguins avec un nombre massif de lymphocytes, qui provoquent une destruction cellulaire extensive. D’autres organes, comme les poumons et le foie, ont également subi des dommages importants. Ces résultats indiquent que les vaccins provoquaient l’attaque du corps lui-même avec des conséquences mortelles. On peut facilement comprendre pourquoi Anthony Fauci, ainsi que les agents de santé publique et tous ceux qui font la promotion de ces vaccins, ont publiquement découragé les autopsies sur les personnes vaccinées qui sont décédées par la suite. On peut également voir que dans le cas des vaccins qui n’ont pas été testés avant d’être approuvés pour le grand public, au moins les organismes de réglementation auraient dû être tenus de surveiller et d’analyser attentivement toutes les complications graves, et certainement les décès, liés à ces vaccins. La meilleure façon d’y parvenir est de procéder à des autopsies complètes.

Bien que nous ayons appris des informations importantes de ces autopsies, ce qui est vraiment nécessaire sont des études spéciales des tissus de ceux qui sont morts après la vaccination pour la présence d’infiltration de protéine de pointe dans les organes et les tissus. Il s’agirait d’une information essentielle, car une telle infiltration causerait de graves dommages à tous les tissus et organes en cause, en particulier le cœur, le cerveau et le système immunitaire. Des études animales l’ont démontré. Chez ces personnes vaccinées, la source de ces protéines de pointe serait les nanolipides porteurs injectés avec l’ARNm producteur de protéine de pointe. Il est évident que les autorités sanitaires gouvernementales et les fabricants pharmaceutiques de ces « vaccins » ne veulent pas que ces études cruciales soient faites, car le public serait outré et exigerait la fin du programme de vaccination et la poursuite des personnes impliquées qui ont couvert cela.

CONCLUSIONS

Nous vivons tous l’un des changements les plus radicaux de notre culture, de notre système économique et de notre système politique dans l’histoire de notre pays et dans le reste du monde. On nous a dit que nous ne reviendrons jamais à la « normalité » et qu’une grande réinitialisation a été conçue pour créer un « nouvel ordre mondial ». Klaus Schwab, président du Forum économique mondial, a décrit tout cela dans son livre sur le « Grand Renouveau » [66]. Ce livre donne beaucoup de perspicacité quant à la pensée des utopistes qui sont fiers de prétendre que cette « crise » pandémique est leur façon d’inaugurer un nouveau monde. Le nouvel ordre mondial a été sur les planches à dessin de l’élite des manipulateurs depuis plus d’un siècle [73,74]. Dans ce document, je me suis concentré sur les effets dévastateurs que cela a eu sur le système de soins médicaux aux États-Unis, mais également dans une grande partie du monde occidental. Dans des documents antérieurs, j’ai parlé de la lente érosion des soins médicaux traditionnels aux États-Unis et de la façon dont ce système est devenu de plus en plus bureaucratisé et réglementé [7,8]. Le processus s’accélérait rapidement, mais l’apparition de cette « pandémie » fabriquée, à mon avis, a transformé notre système de santé au fil des semaines.

Comme vous l’avez vu, il y a eu une série d’événements sans précédent dans ce système. Les administrateurs d’hôpitaux ont adopté la position de dictateurs médicaux en ordonnant aux médecins de suivre des protocoles qui ne provenaient pas de ceux qui avaient une vaste expérience du traitement de ce virus, mais plutôt d’une bureaucratie médicale qui n’a jamais traité un seul patient atteint de la COVID-19. L’utilisation obligatoire d’appareils respiratoires chez les patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, par exemple, a été imposée dans tous les systèmes médicaux et les médecins dissidents ont rapidement été retirés de leur poste de soignants, malgré leur démonstration de méthodes de traitement nettement améliorées. De plus, on a dit aux médecins d’utiliser le remdesivir malgré sa toxicité prouvée, son manque d’efficacité et son taux élevé de complications. On leur a dit d’utiliser des médicaments qui affaiblissent la respiration et de masquer chaque patient, malgré la respiration affaiblie du patient. Dans chaque cas, ceux qui refusaient d’abuser de leurs patients ont été retirés de l’hôpital et ont même fait face à une perte de licence, ou pire.

Pour la première fois dans l’histoire médicale moderne, le traitement médical précoce de ces patients infectés a été ignoré à l’échelle nationale. Des études ont montré que les traitements médicaux précoces économisaient 80% du nombre plus élevé de ces personnes infectées lorsqu’elles étaient initiées par des médecins indépendants [43,44]. Un traitement précoce aurait pu sauver plus de 640 000 vies au cours de cette « pandémie ». Malgré la démonstration de la puissance de ces premiers traitements, les forces contrôlant les soins médicaux ont poursuivi cette politique destructrice.

Les familles n’ont pas été autorisées à voir leurs proches, forçant ces personnes très malades dans les hôpitaux à faire face à leur mort seules. Pour ajouter l’insulte à l’injure, les funérailles ont été limitées à quelques membres de la famille en deuil, qui n’ont même pas été autorisés à s’asseoir ensemble. Pendant ce temps, les grands magasins, comme Walmart et Cosco, étaient autorisés à fonctionner avec des restrictions minimales. Les patients des foyers de soins n’étaient pas non plus autorisés à avoir des visites familiales, étant de nouveau forcés de mourir seuls. Pendant tout ce temps, dans un certain nombre d’États, le plus transparent étant l’État de New-York, les personnes âgées infectées ont été délibérément transférées des hôpitaux aux maisons de soins infirmiers, ce qui a entraîné un taux de mortalité très élevé de ces résidents des maisons de soins infirmiers. Au début de cette « pandémie », plus de 50 % de tous les décès se produisaient dans des foyers de soins.

Pendant cette « pandémie », les médias, les responsables de la santé publique, les bureaucraties médicales (CDC, FDA et OMS) et les associations médicales nous ont fourni une série interminable de mensonges, de distorsions et de désinformation. Les médecins, les scientifiques et les spécialistes des traitements infectieux qui formaient des associations visant à mettre au point des traitements plus efficaces et plus sécuritaires étaient régulièrement diabolisés, harcelés, humiliés, et subissaient une perte d’autorisation d’exercer, de privilèges hospitaliers et, dans au moins un cas, un examen psychiatrique [2,65,71].

Antony Fauci disposa de l’absolu contrôle des formes de soins médicaux durant cet événement, incluant le fait d’insister que les médicaments dont il profita soient utilisés par tous les médecins traitants. Il ordonna l’usage des masques pour filtrer le virus et dépit du fait qu’il s’en moquait au début. Les gouverneurs, les maires et bien d’autres organisations suivirent ses ordres sans discuter. Les mesures draconiennes utilisées, les masques, le confinement, le dépistage des personnes non infectées, l’utilisation du test PCR inexact, la distanciation sociale et la recherche des contacts ont été peu ou pas utiles au cours de pandémies précédentes, Pourtant, toutes les tentatives de rejeter ces méthodes n’ont abouti à rien. Certains États ont ignoré ces ordonnances draconiennes et ont eu soit le même ou moins de cas, ainsi que des décès, que les États avec les mesures les plus strictement appliquées. Encore une fois, aucune preuve ou démonstration évidente de ce genre n’a eu d’effet sur la fin de ces mesures socialement destructrices. Même lorsque des pays entiers, comme la Suède, qui ont évité toutes ces mesures, ont affiché des taux d’infection et d’hospitalisation égaux à ceux des pays ayant les mesures les plus strictes et les plus draconiennes, aucun changement de politique n’a été apporté par les institutions de contrôle. Aucune preuve n’a changé quoi que ce soit. Les spécialistes de la psychologie des événements destructeurs, comme les effondrements économiques, les catastrophes majeures et les pandémies précédentes, ont démontré que les mesures draconiennes entraînent un coût énorme sous la forme de « décès de désespoir » et d’une augmentation spectaculaire des troubles psychologiques graves. Les effets de ces mesures pandémiques sur le neurodéveloppement des enfants sont catastrophiques et, dans une large mesure, irréversibles.

Au fil du temps, des dizaines de milliers de personnes pourraient mourir à cause de ces dommages. Même lorsque ces prédictions ont commencé à apparaître, les contrôleurs de cette « pandémie » ont continué à agir à toute vapeur. L’augmentation drastique des suicides, l’augmentation de l’obésité, l’augmentation de la consommation de drogues et d’alcool, l’aggravation de nombreuses mesures de santé et l’augmentation terrifiante des troubles psychiatriques, en particulier la dépression et l’anxiété, ont été ignorés par les autorités qui contrôlent cet événement.

Nous avons finalement appris que bon nombre des décès étaient attribuables à la négligence médicale. Les personnes atteintes de maladies chroniques, de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires et neurologiques n’étaient plus suivies correctement dans leur clinique et leur cabinet de médecin. Les chirurgies non urgentes ont été mises en attente. Bon nombre de ces patients ont choisi de mourir à la maison plutôt que de risquer de se rendre dans les hôpitaux et beaucoup ont considéré les hôpitaux comme des « maisons de la mort ».

Les registres de décès ont révélé une augmentation des décès chez les personnes âgées de 75 ans et plus, principalement en raison des infections à la COVID-19, mais pour les personnes âgées de 65 à 74 ans, les décès avaient augmenté bien avant le début de la pandémie [69]. Entre l’âge de 18 ans et l’âge de 65 ans, les registres montrent une hausse choquante du nombre de décès de non Covid-19. Certains de ces décès s’expliquent par une augmentation spectaculaire des décès liés à la drogue, soit quelque 20 000 de plus qu’en 2019. Les décès liés à l’alcool ont également augmenté considérablement, et les homicides ont augmenté de près de 30 % dans le groupe des 18 à 65 ans.

Le chef de la compagnie d’assurance OneAmerica a déclaré que ses données indiquaient que le taux de décès des personnes âgées de 18 à 64 ans avait augmenté de 40 % au cours de la période précédant la pandémie [21]. Scott Davidson, le PDG de l’entreprise, a déclaré que cela représentait le taux de décès le plus élevé de l’histoire des dossiers d’assurance, qui recueille de nombreuses données sur les taux de décès chaque année. Davidson a également fait remarquer que cette augmentation du taux de mortalité n’a jamais été observée dans l’histoire de la collecte de données sur les décès. Les catastrophes précédentes d’une ampleur monumentale ont augmenté les taux de mortalité pas plus de 10 pour cent, 40 pour cent est sans précédent.

Le Dr Lindsay Weaver, médecin en chef de l’Indiana, a déclaré que les hospitalisations en Indiana sont plus élevées qu’à tout autre moment au cours des cinq dernières années. C’est d’une importance capitale puisque les vaccins étaient censés réduire considérablement le nombre de décès, mais le contraire s’est produit. Les hôpitaux sont inondés de complications liées aux vaccins et de personnes dans un état critique en raison de la négligence médicale causée par les confinements et d’autres mesures pandémiques [46,56]. Un nombre considérable de ces personnes sont en train de mourir, et la flambée s’est produite après l’introduction des vaccins. Les mensonges de ceux qui se sont nommés dictateurs médicaux sont sans fin. Premièrement, on nous a dit que le confinement ne durerait que deux semaines. On nous a dit que les masques étaient inefficaces et qu’il n’était pas nécessaire de les porter. Rapidement, cela a été inversé. On nous a dit que le masque en tissu était très efficace, maintenant ce n’est pas le cas et tout le monde devrait porter un masque N95 et avant cela, qu’ils devraient porter un double masque. On nous a dit qu’il y avait une grave pénurie de respirateurs, puis nous avons découvert qu’ils sont inutilisés dans les entrepôts et les dépotoirs de la ville, toujours dans leurs caisses d’emballage. Nous avons été informés que les hôpitaux étaient remplis principalement de personnes non vaccinées et nous avons constaté plus tard que c’était exactement le contraire dans le monde entier. On nous a dit que le vaccin était efficace à 95 p. 100, mais on nous a appris qu’en fait, les vaccins entraînent une érosion progressive de l’immunité innée.

Au moment de la distribution des vaccins, on a dit aux femmes que les vaccins étaient sans danger pendant tous les états de grossesse, mais on a découvert qu’aucune étude sur l’innocuité pendant la grossesse n’avait été effectuée pendant les « tests d’innocuité » avant la distribution du vaccin. On nous a dit que des tests minutieux sur des volontaires avant l’approbation de l’EUA pour un usage public ont démontré une sécurité extrême des vaccins, seulement pour apprendre que ces malheureux sujets n’ont pas été suivis, les complications médicales causées par les vaccins n’ont pas été payées et les médias ont couvert tout cela [67]. Nous avons également appris que la FDA avait dit aux fabricants pharmaceutiques des vaccins que d’autres tests sur les animaux étaient inutiles (le grand public serait les cobayes). Chose incroyable, on nous a dit que les nouveaux vaccins à ARNm de Pfizer avaient été approuvés par la FDA. ce qui était une tromperie flagrante, en ce sens qu’un autre vaccin avait l’approbation (la courtoisie) et non pas celui qui était utilisé, le vaccin BioNTech. Le vaccin contre le cancer approuvé n’était pas disponible aux États-Unis. Les médias nationaux ont déclaré au public que le vaccin de Pfizer avait été approuvé et qu’il n’était plus considéré comme expérimental, un mensonge flagrant. Les mensonges mortels continuent. Il est temps de mettre fin à cette folie et de traduire ces gens en justice. Références (non reformatées) :

