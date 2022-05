Ce qui attend les agriculteurs européens et les consommateurs …

Le conflit ukrainien est abondamment cité pour prédire une chute brutale des rendements agricoles en 2022 et 2023 en Europe, zone économique agricole très dépendante de la production d’engrais azotés par la Russie et de potasse par la Biélorussie. Les sanctions imposées par cette même Europe à la Russie sont suicidaires car l’ensemble du monde agricole va souffrir. Une baisse des rendements de 10 à 30 % est envisagée en cas de pénurie d’engrais, ce qui signifie clairement que l’augmentation des prix des produits alimentaires dans leur ensemble va être monstrueuse. Un ménage consacrant aujourd’hui moins de 10 % de ses revenus à la nourriture verra ce pourcentage atteindre 25 à 30 % selon les estimations les plus raisonnables. Toutes le grandes cultures seront impactées par l’augmentation du prix des engrais puisque la compétition internationale sera féroce. L’Inde a interdit sine die toute exportation de céréales, le port d’Odessa est bloqué et incapable d’exporter même une faible partie des 50 millions de tonnes de blé et de tournesol en grains toujours sur le territoire du pays. La raison n’incombe pas à la Russie comme le prétendent les pays occidentaux d’une seule voix mais aux mines, certaines d’entre elles dérivantes, situées au large d’Odessa et de Sebastopol larguées par les ukronazis. Les compagnies d’assurance refusent de se risquer dans des affrètements aussi risqués, les armateurs ne veulent pas mettre en péril leurs bateaux et les exportations sont au point mort jusqu’aux opérations de déminage qui pourraient n’être terminées que dans un délai encore inconnu, peut-être une année si on est optimiste.

Un autre aspect de l’incertitude dans laquelle se trouvent ces agriculteurs européens est l’épée de Damoclès des décisions de la Commission européenne concernant le programme de bio-agriculture consistant à réduire les apports d’engrais synthétiques, à réduire l’utilisation de pesticides et l’interdiction à court terme du glyphosate, un herbicide considéré, c’est bien connu, pour être cancérigène dans l’esprit des technocrates de Bruxelles. On ne peut qu’attendre avec effroi le jour prochain qui verra les Européens souffrir de la faim. Du jamais vu depuis la grande famine irlandaise de 1845-1852 due aux ravages provoqués par un champignon pathogène,Phytophthora infestans, alors qu’il n’existait à l’époque aucun traitement efficace et que l’Irlande ne cultivait qu’une seule variété de pommes de terre. Les restrictions envisagées par la Commission de Bruxelles pour l’usage de fongicides chlorés, dont le chlorothalonil encore efficace contre Phytophthora en association avec d’autres fongicides, pourrait provoquer un désastre tant dans la production de céréales, de tubercules que de fruits dont le raisin et de légumes. Décidément les technocrates de la Commission de Bruxelles ont l’esprit particulièrement obtus : ils n’apprennent rien des expériences tentées dans d’autres pays comme le Sri Lanka.

Ce petit pays de 20 millions d’habitants se trouve aujourd’hui dans une situation catastrophique qui s’est auto-amplifiée à la suite d’une décision démagogique du gouvernement central de favoriser l’agriculture organique dite aussi bio-agriculture, à l’exclusion de toute autre pratique agraire. L’interdiction des engrais et des pesticides en particulier pour la production du thé, ressource assurant 60 % des recettes du pays à l’export et la seule source de devises étrangères pour se procurer par exemple des hydrocarbures a provoqué ce qui était prévisible, une profonde crise sociale. Les villageois et les habitants des villes ont vu leur panier de la ménagère ne plus contenir que quelques racines et quelques bananes pourrissantes, les finances de l’Etat se sont rapidement détériorées en raison de la chute de la production de thé et aujourd’hui le Sri Lanka est ruiné et aux mains du FMI. Je ne voudrais pas être traité d’oiseau de malheur mais c’est ce qui attend la plupart des pays européens lorsque la Commission mettra en application la bio-agriculture organique et festive réclamée à grand bruit par le lobby écologiste qui pourrit la Commission européenne. La fête ne durera pas longtemps … Pour le Sri Lanka voir ceci : https://foreignpolicy.com/2022/03/05/sri-lanka-organic-farming-crisis/ et pour plus d’information sur la bio-agriculture, une escroquerie de plus, vous pouvez visionner ceci :https://www.youtube.com/watch?v=5AmbozlKbd4&ab_channel=SudRadio