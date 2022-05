Brève. 21000 milliards de dollars que le monde entier devra payer

C’est une escroquerie à grande échelle révélée par le magazine Forbes il y a plus de 3 ans tombée dans les oubliettes. On peut dire qu’il s’agit bien d’une escroquerie puisque cette gigantesque somme d’argent n’est pas documentée dans les comptes de l’Etat américain. Nul ne sait où est passé cet argent. Il est connu de tous que le budget du Département de la Défense (DoD) est le premier poste de dépense des Etats-Unis et il existe une totale opacité dans la gestion de ce budget car les cabinets d’audit, qu’ils soient publics ou privés, se heurtent au fameux « secret défense ». Tous les représentants (membres du Congrès) se sont heurté à ce mur et la situation, année après année, se détériore car il faut bien financer la paranoïa dominatrice des USA sur le monde entier.

Alors que le monde s’achemine vers une grave crise financière tous les pays disposant de « T-bonds » américains (bons du trésor), on pense en particulier au Japon et à la Chine possédant respectivement 1303 et 1060 milliards de dollars de ces T-bonds peuvent d’ors et déjà considérer que leur valeur est nulle si on se réfère à la gigantesque escroquerie du DoD mais aussi, curieusement à l’escroquerie du Housing and Urban Development (HUD) qui depuis la crise des sub-primes est devenu un véritable gouffre financier. Qu’à cela ne tienne, la création ex nihilo de dollars inondant le monde entier éponge cette escroquerie et qui va payer ? Tous les détenteurs de dollars et de T-bonds perdront ces actifs du jour au lendemain.

Ceci va avoir lieu très bientôt, en d’autres termes les Etats-Unis sont sur le point de faire défaut sur leur dette souveraine. Le citoyen américain verra son pouvoir d’achat diminuer de 30 %, certes, mais les économies de tous les autres pays du monde seront affectées par ce défaut :

https://www.statista.com/statistics/246420/major-foreign-holders-of-us-treasury-debt/ et par exemple la France constatera un trou de 234 milliards de dollars dans sa balance des comptes, c’est trop bien ! L’escroquerie du département de la défense représente 75 % du total de la dette publique américaine. Ceci signifie que les folies militaires américaines sont financées par la création de dollars et de bons du trésor. Les comptes publics américains, si on lit bien les informations additionnelles du site Statista, sont totalement truqués. J’aimerais connaître dans quelle mesure les comptes de l’Union européenne ne sont pas tout aussi truqués que ceux des Etats-Unis. Source : https://www.forbes.com/sites/kotlikoff/2019/01/09/holding-u-s-treasuries-beware-uncle-sam-cant-account-for-21-trillion/?sh=52c939827644