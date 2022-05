Nouvelles du Japon : qui me concernent …

Ce samedi je suis allé consulter un dermatologue avec mon fils et j’ai été surpris pour deux raisons. D’abord le prix de la consultations : 3000 yens soit environ 25 euros et la rapidité du rendez-vous pris sur le site du cabinet du spécialiste, moins de 24 heures. Si à Paris vous désirez voir un dermatologue il faudra attendre au moins six mois. Les pilules que m’a prescrit ce spécialiste pour une durée d’un mois ont couté plus cher que la consultation elle-même, quelques 4000 yens. J’ai demandé à mon fils pourquoi il y avait une telle différence entre l’Europe et le Japon. Peu de patients paient en numéraires car ils sont tous protégés par une assurance maladie de leur entreprise ou à laquelle ils ont souscrit volontairement. L’Etat ne s’occupe pas de la protection maladie et c’est la raison pour laquelle les impôts sur le revenu au Japon son si modiques : une « flat-tax » de 10 % sur tous les revenus. La France, outre l’impôt sur le revenu et les charges sociales payées par l’employeur et le salarié, a institué la CSG qui comme son nom ne l’indique pas est une « flat-tax ». Le corps médical en profite largement ! En Espagne comme en France si vous payer de votre poche un spécialiste comme un dermatologue il vous en coûtera au moins 100 euros, j’en ai fait l’expérience. Ceci explique donc cela : les systèmes de protection sociale européens favorisent d’abord la caste des médecins puis les grands laboratoires d’analyse biologique et enfin et surtout les laboratoires pharmaceutiques. À ce propos la pharmacie japonaise ne m’a fourni que le nombre de pilules suffisant pour un traitement d’un mois et pas plus.

La deuxième raison de ma surprise, malgré les explications que j’ai fourni au médecin en anglais (j’ignore s’il a tout compris) et à la vue de mon avant-bras droit:

disant « Oh! » il a immédiatement considéré qu’il s’agissait d’une sorte d’allergie qu’il était urgent de traiter avec un anti-histaminique accompagné d’un onguent à base de vaseline comprenant une matière active dont j’ignore le nom. J’attend de voir car, en raison des nombreuses publications médicales (lien) relatant exactement les mêmes symptômes dont je souffre et toutes liées à une infection par le coronavirus, je suis très dubitatif en ce qui concerne le résultat de ce traitement. L’infection par le coronavirus provoque en réalité une maladie du sang qui se traduit par un effet secondaire presque immédiat au niveau des poumons. C’est la raison pour laquelle on a classé cette maladie parmi les syndromes aigus respiratoires. Quels sont les effets à long terme ? Ils sont peut-être liés à la présence d’anticorps interférant avec d’autres protéines du corps humain intervenant (peut-être) dans la régulation de la coagulation sanguine. Je ne suis pas médecin mais seulement un modeste biologiste et je n’expose ici qu’une opinion que je ne partage qu’avec moi-même. Bref, depuis maintenant plus de deux années je souffre d’urticaire géant chronique d’origine auto-immune (selon diverses publications scientifiques), les démangeaisons entrainent la formation d’hématomes classés par le corps médical comme ressemblant à des engelures (chilblain en anglais) et le médecin japonais que j’ai consulté a balayé cette hypothèse d’un revers de main. Je n’ai pas rêvé car voici un lien qui supporte cette hypothèse :https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?AllField=chilblain+covid&SeriesKey=13654632 . Il est vrai qu’un patient déclarant à son médecin qu’il souffre de telle maladie rend ce dernier nerveux. Le seul espoir ic à Tokyo est de pouvoir faire prolonger mon visa pour raison de santé si le médecin me dit qu’il sera nécessaire de le revoir un mois plus tard, c’est-à-dire dans deux mois alors que mon visa sera arrivé à expiration …