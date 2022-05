Depuis 1997 la Terre ne s’est pas réchauffée !

La problématique du réchauffement ou du changement climatique a au moins un avantage qui réside dans le fait que l’étude climat n’a jamais atteint une telle diversité d’approches. Les radio-ballons-sonde font partie de ces investigations et ils comptent parmi les meilleures sources de données au sujet de l’humidité de l’air, de la température et des vitesses et directions des vents à diverses altitudes. Depuis des dizaines d’années les données collectées par les milliers de ballons-sonde ont été soigneusement préservées et sont à la disposition des scientifiques. Telle a été la mission d’une équipe italienne de Bergame et de l’Institut de méthodologie pour l’analyse du milieu ambiant à Potenza en Italie, de dépouiller et homogénéiser les centaines de milliers de données disponibles. Les résultats obtenus après plusieurs années d’un travail de bénédictin ont remis en cause la doxa relative au changement du climat.

Depuis le milieu de siècle dernier les mesures par radio-sondes sont les seules sources de données susceptibles d’être exploitées pour l’étude de la variabilité du climat. Les radio-sondes atteignent des altitudes de l’ordre de 20 kilomètres et durant leur ascension toutes les données sont envoyées par radio à un centre de collecte situé au sol. Chaque jour plus d’un millier de radio-sondes sont larguées dans le monde et les données sont centralisées dans plusieurs centres de traitement en Amérique du Nord, en Europe, Russie, Japon, Chine, Philippines, Australie et Amérique du Sud. Lorsque le ballon atteint une certaine altitude son enveloppe éclate et le matériel est récupéré à l’aide d’un parachute localisé par radar. Depuis le milieu du siècle dernier plus de 12 millions de radio-sondes ont été utilisées.

L’immense volume de données a été standardisé afin d’être exploitable et les données relatives aux températures relevées entre les latitudes 25° et 70° nord ainsi que la teneur en vapeur d’eau à partir des données de 697 stations de collecte des signaux des radio-sondes depuis 1978 ont permis d’obtenir le résultat suivant plus parlant que n’importe quel discours :

Depuis 1997 jusqu’à ce jour les données intégrées des archives globales des radio-sondes dans l’hémisphère nord (IGRA en noir) ainsi que celles harmonisées entre les différents centres de collecte de ces données (RHARM, pour Radiosounding HARMonization, en rouge, et la réanalyse selon les critères du centre européen de prédiction météorologique (ERA5) indiquent qu’il n’y a pas eu de « réchauffement » notable entre les latitudes 25-70° nord. L’anomalie relative à la moyenne de toutes ces données n’indique elle aussi aucune tendance, K étant les degrés Kelvin. Mais alors que nous raconte donc l’IPCC, un organisme censé tenir compte d’une telle étude ? Rien, silence total car la mission de cet organisme onusien est d’effrayer les populations afin d’en maîtriser le style de vie pour sauver le climat. Il n’y a aucune corrélation entre ces profils temporels et l’augmentation constante de la teneur en CO2 de l’atmosphère. Ces résultats constituent encore une preuve que ce gaz n’a aucun effet sur le climat. Certes 23 années est une très courte période dans l’évolution naturelle du climat en regard des cycles glaciaire-interglaciaire mais tout de même combien de temps faudra-t-il attendre pour comprendre que toute cette histoire de réchauffement du climat est un coup monté ? Car en effet les émissions de CO2 d’origine humaine dans l’atmosphère sont passées de 6700 à 10000 millions de tonnes sur cette même période 1997-2020 et pourtant les températures n’ont pas évolué au cours de cette même période.

Source en accès libre : https://doi.org/10.1029/2021JD035220