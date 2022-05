L’avocat allemand Reiner Fuellmich se bat pour notre bien !

Lorsqu’on tente de trouver des renseignements d’ordre professionnel relatifs à l’avocat allemand Reiner Fuellmich sur le site Google on est confronté à une multitude de critiques émanant de « fact-checkers » vendus à la cause mercantile des fabricants de « vaccins » anti-coronavirus. Reiner Fuellmich a eu l’audace d’organiser une sorte de tribunal Nuremberg 2.0 pour élucider la part de vérité et de mensonges au sujet de l’épidémie de coronavirus et des effets des « vaccins ». Reiner Fuellmich est membre du Comité d’Investigation Allemand Corona, un organisme indépendant collectant toutes les informations disponibles pour en réaliser une analyse objective hors de tout conflit d’intérêt. Ce n’est pas le cas des « fact-checkers » dont on peut douter de la probité intellectuelle ou scientifique.

Entouré de spécialistes d’origine internationale Fuellmich est convaincu que les fabricants de « vaccins » et de test RT-PCR peuvent être poursuivis pour fraude, une fraude qui constitue à ses yeux le plus grand scandale sanitaire que l’humanité ait jamais connu. Les soit-disant vaccins ne sont pas efficaces, ils perturbent le système immunitaire et provoquent un ensemble d’effets secondaires pouvant provoquer la mort des personnes s’étant pliées sous la contrainte à ce traitement toxique. Les tests RT-PCR (reverse transcriptase-polymerase chain reaction) ne sont pas spécifiques et le sont d’autant moins que le nombre de cycles d’amplification défie le bon sens scientifique pour des spécialistes habitués à ce genre de technique.

En outre Fuellmich met en doute les statistiques relatives au nombre de « morts par Covid » et son argumentation permet d’affirmer qu’il s’agit d’une épidémie dont la gravité est comparable à des grippes à Influenza telles que l’humanité en a connu à la fin du vingtième siècle. Tous ces arguments constituent un pavé dans l’océan de profits réalisés par les fabricants de « vaccins » et de tests RT-PCR. Fuellmich est convaincu qu’il faut agir et que la partie n’est pas perdue. Les laboratoires pharmaceutiques devront payer et les décideurs politiques, complices de ces derniers, en particulier le nouvel empereur allemand Ursula première, devront payer également pour imposture, fraude, et complicité de génocide. Regardez l’intervention (encore non censurée et sous-titrée en français) de Reiner Fuellmich et faites-la circuler :

Si les peuples continuent à accepter toutes les vexations et les privations de liberté que les décideurs politiques leur infligent depuis deux ans avec un développement comme le carnet social européen à la chinoise alors ils n’auront plus le droit de se plaindre puisqu’ils seront eux-mêmes complices de la mafia pharmaceutique internationale et ils accepteront volontairement cette servitude (allusion à Estienne de la Boétie), servitude qu’il est plus approprié d’appeler une dictature, dont ils ne pourront plus se délivrer. Reiner Fuellmich est un avocat courageux qu’il faut encourager dans sa démarche de « class-action » à l’échelle de l’Europe. Pour se faire une idée des projets européens mes lecteurs peuvent s’en rendre compte au travers des propos de Virginie Joron ici : https://www.youtube.com/watch?v=Qx5azgpe26Q