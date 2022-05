Ukraine : suite …

En discutant avec mon fils qui sévit dans un organisme financier et se trouvant de facto informé des évènements géopolitiques dans le cadre de son activité il m’a éclairé sur la genèse des évènements ukrainiens. Les évènements de Maïdan que l’on peut considérer comme l’étincelle qui a tout fait basculer sont en réalité l’aboutissement d’une longue négociation d’entrée de l’Ukraine dans la communauté européenne. Au cours de ces négociations l’Europe précisa ses conditions bien avant qu’elle se voile les yeux pour ne pas reconnaître la présence de bataillons néo-nazis collaborant avec l’armée régulière de Kiev. Il s’agissait d’intégrer l’Ukraine dans la communauté européenne à condition que ce pays coupe toute relation commerciale avec la Russie. Ces négociations avaient atteint leur intensité au début du mandat de Donald Trump, personnalité décoiffante qui ne plaisait pas du tout au clan Clinton qui fit tout pour construire une complot dans lequel aurait trempé Trump, complot organisé par la Russie. Par conséquent l’Ukraine devait couper tout lien avec la Russie et ensuite le dossier serait examiné plus en profondeur.

Pour la Russie, qui démentit toute intervention dans l’élection de Donald Trump (ce qui fut confirmé par la justice américaine plus tard), l’intégration de l’Ukraine dans la communauté européenne signifiait également une intégration dans l’OTAN. Or ce sujet était inacceptable pour la Russie et l’est toujours. D’où les évènements de Maïdan fomentés par la CIA, sentant que l’intégration probable de l’Ukraine dans la communauté européenne était une occasion inespérée de précipiter les évènements en mettant hors jeu le président ukrainien d’alors, pro-russe, en le remplaçant par un extrémiste anti-russe notoire afin de faciliter le rapprochement de l’Ukraine avec l’OTAN. On connait la suite. Je déplore qu’un analyste réputé en géopolitique comme Pascal Boniface soit totalement aveuglé par la propagande occidentale et qu’il persiste à clamer que Poutine est un malade agresseur qu’il faut condamner.

Je voudrais reprendre un exemple que j’ai déjà cité dans ce blog et qui concernerait vraiment les Français devenus globalement opposés à la Russie. Imaginons que les Flamands de Belgique, protestants et néerlandophones agressent les Wallons francophones et majoritairement catholiques. Comment la France réagirait-elle ? Je me suis posé la question et je la pose à nouveau à mes fidèles lecteurs. Il existe en Belgique une vraie frontière entre Flamands et Wallons. Ils se haïssent mais ne coexistent qu’à Bruxelles, la ville probablement la plus corrompue du monde occidental. Si les Flamands bombardaient les grandes villes de Wallonie on pourrait dire que c’est un conflit interne qui ne regarde pas les Français. Et si les Wallons demandent de l’aide à la France que se passerait-il ? Exactement ce qu’a fait le Président russe pour protéger et même sauver la vie des ukrainiens russophones.

Conclusion de ce billet : les intérêts en jeu en Ukraine dépassent les Européens. Il s’agit avant toute chose d’une redéfinition de la politique internationale avec comme conséquence la disparition du dollar en tant que monnaie de référence, le probable démantèlement de l’Union européenne et son repli vers un protectionnisme forcené pour faire face à une inflation couplée à une récession, deux phénomènes durables. Et ce ne sera pas la Russie qu’il faudra incriminer mais la politique stupide qu’a choisi l’Europe en se soumettant aveuglément aux visées hégémoniques des Etats-Unis. Pour appuyer mes propos voici par exemple ceci ;https://www.youtube.com/watch?v=_P2Kjea2YEQ ou encore cela :