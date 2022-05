Macron le meilleur élève de Klaus Schwab ?

À peine réélu par une majorité de vieux, de rentiers et d’inconscients le Président français a immédiatement donné le ton. L’automne va être riche en nouvelles mesures coercitives. L’introduction de la « vaccination » obligatoire pour tous dès l’âge de cinq ans, j’y reviendrai plus bas, la carte d’identité numérique européenne, aussi appelé portefeuille d’identité numérique européen, incluant dans ses données le statut vaccinal, l’universalisation de la reconnaissance faciale etc … À terme cette carte d’identité que l’on pourra également appeler « carnet de civisme » à la chinoise pourra aussi incorporer un bonus-malus climatique. Macron fait donc preuve d’une docilité absolue aux préceptes du Forum économique mondial, cette espèce de secte ayant formé plus de 5000 « global young leaders » pour la plupart à des postes dans les gouvernements nationaux ou dans les instances européennes. Macron fait partie de cette confrérie qui veut dominer le monde.

Comme dans l’Union soviétique de jadis il y aura en Europe occidentale une élite qui vivra à sa guise, quelques fractions de pourcent de la population, et le reste sera surveillé, sanctionné, racketté par les services fiscaux, rarement récompensé, en quelque sorte un retour au Moyen-Âge. Cette sombre période que traversa l’humanité avec un seigneur guerroyant et pour ce faire rançonnant son peuple va redevenir d’actualité. La mise en place d’un tel système va nécessairement faire appel à une autorité policière car les peuples, aujourd’hui, ne sont pas prêts à subir de telles vexations. Comme dans l’Union soviétique ce nouvel ordre européen, pour ne pas dire mondial, ne pourra en effet pas être organisé sans mesures draconiennes de privation des libertés, emprisonnements arbitraires pour délit d’opinion, camps de redressement, déportations, et la liste est longue.

Par exemple l’Etat s’arrogera le pouvoir de priver les peuples de leur droit de propriété foncière. Un projet de loi est déjà prévu à cet effet en France. Si vous êtes propriétaire d’un terrain sur lequel vous avez construit votre logement en toute légalité l’Etat se réserve le droit d’acquérir ce terrain, comme le sous-sol qui appartient déjà à l’Etat, pour un euro symbolique et il vous demandera de lui payer un loyer. Il s’agit d’un autre levier d’asservissement du peuple.

Un autre exemple significatif dans le cadre de ce programme d’asservissement du peuple, il faut appeler les choses par leur nom, est la restriction de circulation au nom du sauvetage du climat, un beau prétexte qui n’a d’autre base que la peur d’un hypothétique réchauffement. Si votre véhicule à moteur thermique « pollue trop », entendez émet trop de gaz carbonique, vous ne pourrez plus l’utiliser à moins de vous acquitter d’une pénalité qui réduira d’autant votre crédit social et provoquera des fins de mois encore plus difficiles. De même pour les logements « passoire », vous serez taxé lourdement et ceci d’autant plus que le prix du gaz pourrait rendre ce combustible inutilisable par de nombreux ménages. J’ose difficilement imaginer ce qui pourrait survenir dans quelques mois.

Macron aurait-il revêtu l’étoffe d’un dictateur ? Un pervers narcissique peut à tout moment devenir un être nuisible, ce qu’il est déjà. Bref, je souhaite un très grand courage aux Français qui vont beaucoup souffrir au cours des prochains mois, à commencer par ces retraités décérébrés qui vont constater que leur retraite va diminuer de 20 voire 30 % (comme votre serviteur, mais je suis maintenant sous la protection de mon fils à Tokyo) et ils vont découvrir que leur choix électoral était mauvais, pire que tout ce qu’ils pouvaient imaginer, leur pouvoir d’achat s’effondrera et leur épargne s’évaporera avec une inflation à deux chiffres qui sera d’actualité dans quelques semaines. Et puis il y aura une diminution drastique de l’assurance chômage puisqu’il n’y a plus un centime dans les caisses de l’Etat et que les taux à dix ans remontent doucement mais sûrement. Autrement dit une très grave crise pointe son nez et alors Macron trouvera un alibi pour « emmerder » encore plus les Français, avec l’écologie, les restrictions de consommation en tous genres pour faire face à la profonde crise à venir. Bel avenir pour mon pays natal où je ne remettrai jamais les pieds d’autant plus que les charmantes campagnes de la France vont être recouvertes de forêts de moulins à vent inutiles, c’est aussi dans les dossiers de Macron … Au sujet des « vaccins » pour lesquels il est déjà prévu d’en renforcer les injections de rappel pour tous, je conseille à mes lecteurs ce dialogue entre une députée européenne et une biostatisticienne pour qu’ils se fassent une opinion, ce n’est pas France télévision ni BFMTV qui débordent d’objectivité : https://www.francesoir.fr/societe-sante/michele-rivasi-christine-cotton et également ceci : https://www.youtube.com/watch?v=QjCyUSOFYi8 et s’il faut continuer à injecter toute la population totalement crédule, quitte à ce qu’il y ait de nombreux morts, Macron s’en moque, ce n’est pas son problème, c’est un collègue d’Ursula, elle-même « global young leader » et intime de Bourla le PDG de Pfizer. Tout va pour le mieux dans la douce France !

Prochain article relatif à l’avenir énergétique de la France pour les cinq années à venir.