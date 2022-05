Vade mecum pour se rendre au Japon

Alors que la devise nippone a perdu près de 15 % de sa valeur par rapport au dollar ou à l’euro la tentation de venir en touriste au Japon pourrait s’affirmer. Malheureusement le pays est toujours fermé aux touristes. Seules peuvent entrer dans ce pays les personnes munies d’un contrat de travail ou ayant un membre de leur famille résidant au Japon. Dans les deux cas il faut apporter des documents prouvant que l’une ou l’autre des situations évoquées est justifiée à un Consulat du Japon qui établira un visa valable trois mois seulement.

Pour embarquer dans un avion à destination du Japon il faut en outre présenter un test indiquant qu’on n’est pas porteur du coronavirus. Qu’à cela ne tienne à l’arrivée au Japon on est traité comme un pestiféré et la procédure de test dure environ quatre heures. Si ce test est négatif il faut tout de même respecter une quarantaine de 9 jours à l’hôtel près de l’aéroport si personne ne peut venir vous accueillir à l’aéroport en voiture puisque l’accès aux transports ferroviaires vous sera interdit. Si vous êtes accueilli par un membre de votre famille vous devrez respecter une quarantaine en restant isolé dans une pièce de son logement. J’avoue que j’ai beaucoup souffert de ne pouvoir approcher mes petits-enfants dont je n’avais pas profité depuis plus de deux ans. Un dernier test après 4 jours au domicile du membre de votre famille vous libère, s’il est négatif, de cette quarantaine. Une application installée obligatoirement sur votre téléphone portable permet à un robot de vous appeler durant la quarantaine afin de vous géolocaliser et de vérifier par reconnaissance faciale s’il s’agit bien de vous. En ce qui me concerne le test au départ d’Espagne coûtait 98 euros et le test ici à Tokyo pour mettre fin à la quarantaine a coûté 19000 yens (145 euros !).

Conclusion : le coronavirus est surtout une bonne occasion de faire du gros business et « d’emmerder » les populations …