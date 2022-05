Du CO2 atmosphérique il y en a toujours été ainsi

Les Docteurs Osamu Seki, de l’Université d’Hokkaido et James Bendle de l’Université de Birmingham, UK, ont compilé toutes les données et proxys utilisés pour reconstituer la teneur en CO2 de l’atmosphère et ils sont arrivé à un résultat déroutant. Depuis la fin du Néogène le climat a évolué avec des alternances de périodes glaciaires et de transitions plus chaudes, c’est-à-dire au cours des 4 derniers millions d’années. Au cours des 500 derniers milliers d’années il y eut 5 périodes glaciaires et par conséquent 5 périodes interglaciaires toutes ponctuées par une augmentation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère. C’est un fait. La température des océans augmente et du gaz carbonique se dégage au fur et à mesure que cette température augmente, un fait qui a bien été identifié : jamais l’augmentation de ce gaz dans l’atmosphère n’a précédé un réchauffement, en d’autres termes la fin d’une période glaciaire.

Je ne voudrais pas paraître un trouble fait mais il semble que la doxa du « réchauffement du climat » a adopté une position contraire à tout ce qui a été observé jusqu’à ce jour. Pourtant au cours des millions d’années passées il y eut de nombreuses circonstances durant lesquelles la teneur en ce gaz était largement supérieure à celle observée aujourd’hui, en particulier il y a environ 1,2 million d’années et 3,5 millions d’années. Qu’y a-t-il de différent aujourd’hui ? Rien sinon que la nouvelle science climatique semble nier les faits passés qui sont incontestables à moins de renoncer à faire de la vraie science.

Dans l’article auquel se réfère ce billet les auteurs n’étaient animés par aucun a priori. Ils ont simplement compilé toutes les données accumulées au cours des décennies passées, la recherche sur les paléoclimats étant très active et les techniques d’analyse ayant progressé de manière surprenante. Il n’est pas permis de mettre en doute les résultats exposés dans cet article dont voici la référence : https://doi.org/10.5194/cp-2021-62 et d’où est tirée l’illustration ci-dessous.

Il est inutile de décrire les valeurs de tous les proxys reportés sur cette figure mais il est intéressant de constater que quoiqu’en pensent certains spécialistes (plus ou moins autoproclamées) la situation actuelle relative à cette teneur en CO2 de l’atmosphère n’a strictement rien d’alarmant. La Terre se trouve aujourd’hui dans la bonne moyenne du début d’une période interglaciaire comme il y en eut des dizaines au cours des millions d’années passées. Que les hommes brûlent des combustibles carbonés fossiles n’y changera rien tant le « stock » océanique de CO2 est immense. Le dégazage des océans est superficiel car dans les grandes profondeurs il y a peu de courants et les eaux froides ne remontent vers la surface qu’en quelques régions seulement par un effet dit d’ « up-welling », littéralement une remontée du fond, provoqué par des vents constants comme par exemple à l’est et à l’ouest de l’extrémité sud du continent africain et également au niveau du sud du Maroc jusqu’au Sénégal. Mais ces phénomènes locaux n’affectent que de manière négligeable le « bilan carbone » global de l’Océan Atlantique pour ces trois exemples cités.

S’alarmer au sujet d’une augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère telle qu’elle est observée aujourd’hui, que l’on consomme ou non des combustibles fossiles, ne changera rien. Les cycles glaciaires et interglaciaires n’ont rien à voir avec l’activité humaine, il s’agit d’une conséquence de la mécanique céleste et l’activité solaire ne vient se surajouter à ces cycles que superficiellement. En conséquence clamer que l’homme perturbe le climat en raison de la surpopulation et de la consommation de combustibles fossiles n’est qu’une manœuvre politicienne. Des spécialistes mettent en garde sur la raréfaction de ces combustibles et la nécessité de piéger le CO2, cela fait partie de la propagande malthusienne. Il y a du charbon pour encore au moins deux siècles et il reste de nombreux gisements de gaz et de pétrole à exploiter. Pour exemple la Mer d’Okhotsk recèle d’immenses gisements de gaz et de pétrole nouvellement découverts alors qu’il y a dix ans cet endroit était considéré comme stérile. Bref, il n’est pas nécessaire de se culpabiliser ni de subir la propagande axée sur la peur, c’est futile. La Terre continuera de tourner sans nous …