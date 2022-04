Peste ou choléra : on va laisser notre peau dans les deux cas

Qu’il s’agisse de Macron ou de Le Pen à la tête de l’Etat français la France va s’enfoncer dans la crise et le peuple va souffrir jusqu’à ce que celle-ci devienne insupportable. Personnellement je suis convaincu que le mois de mai sera torride. Qu’il s’agisse de la peste ou du choléra le troisième tour, entendez les élections législatives, pourrait réserver quelques surprises rendant l’Etat ingouvernable sinon par décret. Macron en est un habitué et on appelle ça une dictature. Et comme la France n’est plus une démocratie puisque le pouvoir judiciaire n’est plus indépendant comme c’est toujours le cas en Espagne, l’un des rares pays européens où le gouvernement a essuyé un veto de la Cour constitutionnelle au sujet du pass vaccinal. La situation est donc critique. Entre un Macron qui refuse d’admettre qu’il est incompétent et une Le Pen qui sait qu’elle est incompétente il n’y a pas lieu de se réjouir.

Donc la France, maintenant classée 24e pays dans le monde par le volume de son économie, n’est plus qu’un petit pays aux yeux du reste du monde et elle s’achemine vers une crise profonde qui ne pourra que très mal se terminer et, je le répète, le mois de mai prochain sera torride. La descente vers l’enfer que le peuple endurera va s’accélérer mais il y a pire. Le déclassement de la diplomatie française au profit de l’Elysée a pris une tournure inquiétante avec la décision par décret et dans l’entre-deux tours des élections de la suppression du corps des diplomates. Le Quai d’Orsay va devenir une coquille vide. Le deuxième réseau diplomatique du monde va ainsi disparaître. La diplomatie sera l’affaire de l’Elysée et quand on se souvient de la totale incurie du Président à activer les accords de Minsk-2 en co-responsabilité avec Madame Merkel puis son successeur on ne peut s’empêcher d’accuser la France et l’Allemagne d’avoir contribué à l’intervention de la Russie dans le Donbass pour sauver des vies humaines perpétuellement sous le feu des bataillons nazis du gouvernement de Kiev.

Il est vrai qu’il aurait fallu être un fin diplomate pour amener à la table des négociations le président ukrainien notoirement adepte de drogues dures qui ne connait qu’une chose détourner les aides occidentales et revendre les armes venues de tous les pays européens à des trafiquants internationaux, l’Ukraine étant la plaque tournante de tous les trafics. La France s’est ridiculisée alors qu’elle avait encore quelque pouvoir pour éviter l’opération spéciale russe. L’Allemagne ne veut pas déplaire à son protecteur depuis 75 ans, elle a accepté de laisser non fonctionnel le gazoduc Nord-Stream-2 au péril de la totalité de son économie. Ces deux pays sont des fauteurs de guerre et avec la mentalité totalitaire de Macron qui veut tout diriger la situation ne pourra que se dégrader. Quoiqu’il arrive je suis très pessimiste pour mon pays natal et surtout pour mes enfants et petits-enfants. Vu du Japon ce pessimisme est exacerbé.

Aux dernières nouvelles 50 officiers français seraient pris comme des rats dans les souterrains de l’usine Azovstal de Marioupol en Ukraine. Je ne savais pas que la France était en guerre contre la Russie (source : Ministère des Affaires étrangères de Turquie).