Nouvelles du Japon, samedi 23 avril 2022

Après avoir quitté Tenerife dûment muni d’un test PCR négatif que personne ne m’a demandé malgré son coût prohibitif s’élevant à 98 euros, je suis arrivé à Zürich, aéroport très fréquenté dans lequel les passagers en partance pour tous les coins du monde ne portent pas de masque, l’arrivée à Tokyo-Narita fut très contrastée. Des milliers de passagers arrivant de divers pays étaient contraints de porter un masque et à nouveau d’être testés. Durée le la procédure un peu plus de 4 heures. Après 12 heures de vol on apprécie.

J’avais préalablement installé une application sur mon téléphone portable pour effectuer le suivi de la quarantaine que je devais respecter. Mon fils a loué une voiture pour m’emmener directement chez lui. Dans le cas contraire il m’aurait fallu passer une semaine dans un hôtel à mes frais pour respecter cette quarantaine. Je ne risquais pas d’être positif puisque je suis blindé par une infection par le virus version Wuhan ayant vérifié huit mois plus tard que j’exprimais encore des anticorps, ce dont les fonctionnaires de la sécurité se moquent totalement.

Pour entrer au Japon il faut venir rendre visite à un membre de sa famille ou avoir un contrat de travail. Toute autre tentative d’entrée dans ce pays est tout simplement impossible. Pour obtenir un visa du consulat de Japon de son pays de résidence c’est un véritable parcours du combattant. La procédure est complexe et nécessite au moins deux mois de délais. Par exemple, en ce qui me concerne, un extrait de naissance authentique de mon fils, une invitation de ce dernier dans un format fourni par les autorités consulaires, et toutes sortes de petites mignardises surprenantes laissant un goût amer presque décourageant.

Ce prochain lundi j’irai me soumettre à nouveau à un test et ma quarantaine sera levée. Mais encore deux jours pleins pour revoir de près mes deux petits-enfants que je n’avais pas côtoyé depuis 2 ans et 5 mois …