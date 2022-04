Souvenirs et actualité du jour

Lorsque je sévissais dans le centre de recherches de Rhône-Poulenc Agro à Lyon l’un des ingénieurs de cette entreprise était mon interlocuteur préféré en raison de son ouverture d’esprit et de la liberté d’investigation dont il bénéficiait. Philippe D. était ingénieur chimiste et son domaine préféré était les néo-nicotinoïdes. La nicotine se trouve dans l’ « herbe à Nicod » et elle protège les plantations de tabac contre les insectes ravageurs. L’agriculteur qui produit du tabac, en France en Dordogne ou dans la plaine de la Limagne, n’a tout simplement pas besoin de traiter ses champs avec des insecticides. Cependant il faut des dizaines de kilos de cette molécule par hectare pour traiter un champ. Les chimistes dont Philippe D. ont donc essayé toutes sortes de modifications de la nicotine et avec le temps, un paramètre non négligeable dans ce type de recherche ont atteint une efficacité notoire de certains dérivés de la nicotine en arrivant à une centaine de grammes par hectare.

J’évoquais le facteur temps car en effet après les essais en serre il faut procéder à des essais en plein champ, ce qui est long et fastidieux car toute nouvelle molécule doit faire l’objet de diverses formulations pour chaque parcelle de 100 m2 en plein champ. Et comme tout chercheur passionné par son métier Philippe D. me racontait la progression de ses travaux. En dix ans il arriva à trouver un dérivé de la nicotine qui était actif à une dose extraordinaire de 4 grammes par hectare. C’était en quelque sorte son objectif final. Il me racontait, sûr de lui, qu’avec de telles doses les insectes pollinisateurs ne seraient pas foudroyés sur place. Ces néo-nicotinoïdes de nouvelle génération, il y a 25 ans de cela, étaient incorporés à l’enrobement des semences et se répandait dans toute la plante au cours de sa croissance. Les insectes suceurs et les larves de papillons ne survivaient pas à ces traces de néo-nicotinoïdes.

Et les grains de pollen ? Rien, zéro : toutes les extractions de grains de pollen soumises à des analyses par spectrographie de masse ont été négatives. Alors pourquoi de telles polémiques au sujet de cette classe d’insecticides extraordinairement efficace et inoffensive pour les insectes pollinisateurs ? Tout simplement par pure idéologie.

Actualité du jour. Comme j’embarque ce mercredi pour Tokyo je me suis plié à un test PCR ce lundi. Coût de l’opération : 98 euros. J’ai demandé à la laborantine si elle était bien payée. Elle m’a répondu qu’elle gagnait 1080 euros par mois … Prochain billet : peut-être samedi 23