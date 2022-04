Dans le nord des Etats-Unis les hivers rigoureux et longs sont devenus la norme. Il y a quelques jours dans le nord de l’Etat du Montana les agriculteurs s’apprêtaient à semer des céréales mais leurs efforts ont été ruinés par un blizzard provoquant un chute de neige de 40 cm. Dans des villes comme Chicago ou Minneapolis les habitants en ont assez de ces hivers rigoureux de plus en plus fréquents et de plus en plus longs alors ils ont décidé de migrer vers le sud. Ce sont des réfugiés climatiques au sens strict du terme. Un habitant de Madison (Wisconsin) émigrant dans le sud de la Floride sera soumis à des températures moyennes de 14 degrés supérieures à celles de sa ville d’origine … et il survivra sans problème. Ce mouvement migratoire a été révélé par l’étude de l’évolution des loyers au nord des USA et dans le « Sun Belt ».

Les loyers pour un logement convenant à un couple avec un enfant ont régressé à Buffalo (Etat de New-York) et n’ont augmenté que de 8 % à Milwaukee (Wisconsin), ce qui est très inférieur à la moyenne nationale se situant autour de 22-25 %. À noter que le prix des loyers n’est pas pris en compte aux Etats-Unis (comme en France) dans le calcul de l’inflation. Qu’à cela ne tienne, les réfugiés climatiques américains acceptent de louer un logement de taille très moyenne à Tampa (Floride) à 2100 dollars par mois après avoir quitté celui qu’ils louaient à Buffalo 1230 dollars. Avec l’augmentation du prix du gaz, plutôt modérée aux Etats-Unis, quand on n’a pas besoin de se chauffer on équilibre le budget familial.

Dans tous les Etats du Sun Belt les loyers ont progressé considérablement selon la vieille loi de l’offre et de la demande. Devant l’afflux de réfugiés climatiques les loyers dans l’aire métropolitaine de Miami ont augmenté de 58 % en deux ans et à Riverside, dans la banlieue est de Los Angeles, de 48 %. J’avoue que je n’irais pas m’établir dans cet endroit parmi les plus pollués de cette mégapole en arrivant du Montana, mais bon, quand le climat devient insupportable il faut faire des choix. Ainsi cette migration du nord vers le sud des Etats-Unis est le premier exemple de réfugiés climatiques bien documenté.

Source : ZeroHedge