Actualité du jour

Que mes lecteurs se rassurent, je ne suis pas mort mais ça ne saurait tarder.

Ce mercredi 13 avril j’ai fait un aller-retour en bateau à Las Palmas. Ne pas confondre Las Palmas, plus grande ville de Gran Canaria avec La Palma où eut lieu l’automne dernier une éruption volcanique dévastatrice ainsi que l’île de Palma de Majorque. Bref le but de ce voyage éclair était de déposer mon dossier de demande de visa pour le Japon qui, je l’espère, sera conclu au plus tard mardi prochain car j’ai déjà mon billet d’avion pour le lendemain. Madame Le Consul m’a reproché ma précipitation …

En conséquence, demain je me reposerai et je ne mettrai pas en ligne de nouveau billet sur mon blog. Cependant je pense pouvoir satisfaire certains de mes lecteurs en les invitant à regarder un entretien de Madame Evelyne Joslain, spécialiste de la politique américaine qui eut l’audace de prédire l’élection de Donald Trump. Elle peint dans cet entretien son idée de l’idéologie « woke » qui m’a éclairé car je ne comprenais strictement rien à cette problématique envahissant toutes les démocraties occidentales dans un cheminement inquiétant. Bonne vision de cet exposé :