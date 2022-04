Cinq mille roubles le gramme d’or !

Après la Chine qui a décidé de la convertibilité du yuan en or à son tour la Russie a fixé la parité à 5000 roubles par gramme d’or. Il faut noter qu’il n’est plus question de dollar ni d’once. Il aura donc fallu cinquante ans pour rétablir le rôle de réserve de l’or foulé aux pieds par Nixon lorsque les Etats-Unis ont admis que leur dollar papier ne pouvait plus être adossé sur l’or et de loin. Quand la Grande-Bretagne, pourtant amie des Etats-Unis, exigea le remboursement de ses dollars en or, démarche suivie immédiatement par la France, Nixon mit fin à l’hémorragie. En conséquence le dollar a perdu en cinquante ans près de soixante fois sa valeur en or. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la finance (comme mes lecteurs s’en sont rendu compte à propos de la baisse de l’euro par rapport au dollar) mais en raison de la dette américaine abyssale soutenue par tous les pays utilisant le dollar comme monnaie d’échange ou de réserve de plus en plus de pays « dédollarisent » leur économie. Il faut ajouter que le dollar papier et le T-bond américain sont interchangeables, le T-bond étant tout aussi liquide que le dollar papier.

Avec une inflation galopante, actuellement 7,5 % sur une base annuelle, en Europe comme en Amérique du Nord la situation sociale ne peut que se dégrader plus vite encore que l’inflation. Les sanctions contre la Russie vont aggraver la situation. Je prends un exemple qui n’est pas relevé par les médias, l’AdBlue, une solution concentrée d’urée censée diminuer les émissions d’oxyde d’azote par les moteurs utilisant du carburant diesel. Le premier producteur d’urée du monde est la Russie. On ne peut pas dire que l’urée soit un produit industriel avec une forte valeur ajoutée, donc la Russie peut allègrement diminuer voire stopper totalement ses exportations d’urée. Que se passera-t-il dans les semaines suivantes ? Tous les véhicules diesel seront dans l’incapacité de rouler sur les routes, les autoroutes et dans les champs de culture.

À l’évidence les sanctions américaines et européennes contre la Russie sont totalement irréfléchies : plus d’urée, plus d’AdBlue, plus de transports routiers et des millions de personnes contraintes d’utiliser leur vieille voiture diesel condamnées à mort. Les dirigeants russes se lavent les mains de ces sanctions ils disposent d’armes de rétorsion économique tout simplement létales. L’extraordinaire décision du gouvernement russe de ne plus accepter que des roubles pour acheter les produits stratégiques comme le gaz ou les distillats de pétrole peut aussi s’appliquer à l’urée, au nickel, au palladium, à l’aluminium, … et le Président Poutine le sait très bien.

On ne peut s’attendre dans ces conditions qu’à un « printemps », non plus arabe, mais européen. Un printemps très chaud ! À cela il faut ajouter la politique sanitaire chinoise du « zéro covid » qui a atteint le paroxysme de la paranoïa. Les deux principaux ports d’exportation de produits chinois sont paralysés depuis plus de deux semaines. Le choc sur les économies occidentales va se faire sentir au mois de mai. Le prochain président (ou présidente) français aura beaucoup de travail pour contenir le mécontentement social. Je lui souhaite beaucoup de plaisir. Merci aux Américains et aux dirigeants de l’OTAN en Europe qui ont osé inconsidérément taquiner l’ours russe. Les peuples européens vont le payer très cher …