Mensonges de la FED sur l’inflation, sanctions contre la Russie et Nouvel Ordre Mondial

La Réserve fédérale et la plupart des autres banques centrales mondiales mentent sur la façon dont les taux d’intérêt affectent l’inflation. Ce n’est pas une mince affaire, car il est clair que cela est utilisé pour inaugurer une dépression économique mondiale, cette fois bien pire que dans les années 1930, en utilisant la Russie comme bouc émissaire à blâmer, alors que les pouvoirs en place se préparent à pousser le monde dans ce que Joe Biden a récemment appelé « un Nouvel Ordre Mondial ».

Article de F. Willliam Engdahl, consultant en risques stratégiques et conférencier. Engdahl est diplômé en sciences politiques de l’Université de Princeton et un essayiste renommé dans le domaine de l’énergie. Il écrit des articles exclusivement pour le magasine en ligne New Eastern Outlook où cet article a été publié le 28 mars 2022.

J’ai fait valoir à de nombreuses reprises que chaque dépression ou récession économique majeure du siècle dernier, depuis la création de la Réserve fédérale américaine, a été le résultat politique délibéré des actions de la Fed. La situation actuelle est clairement une répétition de cela. Les récentes déclarations et actions de la Fed en matière de lutte contre l’inflation indiquent qu’elle prévoit de provoquer une véritable dépression mondiale dans les prochains mois. Le conflit en Ukraine et le flot insensé de sanctions imposées par les pays de l’OTAN à tout ce qui est russe seront utilisés pour accélérer le processus d’inflation mondiale dans les domaines de la nourriture, de l’énergie et de tout le reste, et permettront de rejeter la faute sur la Russie tandis que la Fed s’en sortira indemne. Suivez les créateurs d’argent.

Si nous examinons les récentes déclarations de la Fed, de loin la banque centrale la plus puissante du monde, indépendamment des prédictions sur la disparition imminente du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, il devient évident qu’elle ment ouvertement. N’oubliez pas que la même Fed a délibérément maintenu les taux d’intérêt à un niveau proche de zéro pendant plus de 14 ans depuis la crise de 2008 pour renflouer Wall Street au détriment de l’économie réelle. Maintenant, ils prétendent qu’ils doivent inverser les taux pour le bien de cette économie. Ils mentent tout simplement.

La fausse courbe de Philips

Ces dernières années, le président turc Erdogan a été sévèrement attaqué pour avoir affirmé que des taux d’intérêt plus élevés de la banque centrale n’étaient pas efficaces pour contrôler la forte inflation en Turquie. Ironiquement, il a raison sur toute la ligne. Il a osé s’attaquer à l’orthodoxie monétaire actuelle, ce dont les marchés financiers l’ont puni en attaquant la lire. La base de la théorie sur les taux d’intérêt et l’inflation actuelle remonte à un article publié en 1958 par A.W. Philips, alors à la London School of Economics. Philips, examinant les données économiques britanniques sur les salaires et l’inflation sur un siècle, a conclu qu’il existait une relation inverse entre les salaires et l’inflation.

En gros, Philips, qui a rassemblé ses données dans ce que l’on appelle aujourd’hui la courbe de Philips, a conclu que l’inflation et le chômage ont une relation inverse. Une inflation plus élevée est associée à un chômage plus faible et vice versa. Pourtant, la corrélation ne prouve pas la causalité, et même les propres économistes de la Fed ont publié des études démontrant l’invalidité de la courbe de Philips. En 2018, l’économiste de Princeton Alan Blinder, ancien vice-président de la Fed, a noté que « la corrélation entre le chômage et les variations de l’inflation est presque nulle… L’inflation a à peine bougé lorsque le chômage a augmenté et diminué ».

Malgré cela, la Réserve fédérale, ainsi que la plupart des banques centrales du monde entier depuis les années 1970, ont utilisé cette notion de courbe de Philips pour justifier la hausse des taux d’intérêt afin de « tuer » l’inflation. Le plus célèbre d’entre eux est le président de la Fed, Paul Volcker, qui, en 1979, a relevé les taux d’intérêt directeurs aux États-Unis (en même temps que la Banque d’Angleterre) de 300% pour les porter à près de 20%, déclenchant ainsi la pire récession américaine depuis les années 1930.

Volcker a imputé l’inflation extrêmement élevée de 1979 à 1982 aux revendications salariales des travailleurs. Il a commodément ignoré la véritable cause de l’inflation mondiale de l’époque, à savoir la flambée des prix du pétrole et des céréales jusqu’aux années 1980, conséquence des actions géopolitiques de David Rockefeller, le patron de Volcker, qui a créé les chocs pétroliers des années 1970. J’en parle abondamment dans mon livre « A Century of War : Anglo-American Oil Politics » (Un siècle de guerre : la politique pétrolière anglo-américaine).

Depuis la brutale opération Volcker sur les taux d’intérêt, la Fed et les autres banques centrales ont pris l’habitude de dire que la hausse de l’inflation doit être « domptée » par une hausse des taux d’intérêt. En fait, ceux qui en profitent sont les principales banques de Wall Street qui détiennent la dette du Trésor américain.

Les causes de l’inflation récente

La cause de la hausse alarmante de l’inflation depuis le verrouillage du COVID en 2020 n’a rien à voir, ou presque, avec la hausse des salaires ou une économie en plein essor. Le relèvement des taux pour créer un « atterrissage en douceur » ou une soi-disant récession légère n’aura pratiquement aucun effet sur l’inflation réelle.

Les prix montent en flèche pour les produits de première nécessité que les familles doivent acheter. Selon une étude de l’économiste américain Mike « Mish » Shedlock, plus de 80% des composantes de l’indice des prix à la consommation américain utilisé pour mesurer officiellement l’inflation est constitué de ce que l’on appelle les « composantes inélastiques ». Cela inclut surtout les coûts du logement, de l’essence, des transports, de l’alimentation, de l’assurance médicale et de l’éducation. La plupart des familles ne sont pas en mesure de réduire sérieusement l’un ou l’autre de ces coûts de vie nécessaires, même si les taux d’intérêt sont plus élevés.

Le coût des denrées alimentaires s’envole avec l’apparition de pénuries mondiales de céréales, d’huile de tournesol et d’engrais, en raison de la hausse vertigineuse du coût du gaz naturel pour fabriquer des engrais azotés. Cette situation existait bien avant le conflit ukrainien. L’élimination des exportations de blé russes et ukrainiennes en raison des sanctions et de la guerre peut réduire jusqu’à 30% l’offre mondiale de céréales. La sécheresse dans le Midwest américain et en Amérique du Sud, ainsi que les fortes inondations en Chine, contribuent à l’explosion des coûts alimentaires. Le gaz naturel est en hausse en raison de l’agenda insensé de l’UE et de Biden sur le thème « zéro carbone », qui vise à éliminer toutes les énergies à base d’hydrocarbures dans les années à venir. Maintenant, à cause des sanctions suicidaires de l’Occident contre la Russie, une source majeure de carburant diesel mondial, la Russie, est éliminée. La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole brut au monde après l’Arabie saoudite. Elle est le plus grand exportateur de gaz naturel au monde, principalement vers l’UE.

Sanctions, urée et micropuces

Pour illustrer à quel point l’économie mondiale est devenue interconnectée, la Chine a imposé en octobre 2021 des contrôles sévères sur les exportations d’urée, un composant clé non seulement des engrais, mais aussi d’un additif pour moteur diesel, le DEF ou l’AdBlue, dont la plupart des moteurs diesel modernes ont besoin pour contrôler les émissions d’oxyde d’azote. Sans AdBlue, les moteurs ne fonctionnent pas. Cela menace les camions, les tracteurs agricoles, les moissonneuses, les équipements de construction. L’armée américaine utilise du carburant diesel dans les réservoirs et les camions. Maintenant, avec les sanctions contre la Russie, le deuxième exportateur mondial de diesel raffiné est contraint de se retirer. L’UE importe la moitié de son diesel de Russie. Shell et BP ont averti les acheteurs allemands de problèmes potentiels d’approvisionnement et les prix s’envolent. Cette perte de diesel intervient alors que les stocks de gazole en Europe sont à leur plus bas niveau depuis 2008. Aux États-Unis, selon OilPrice.com, la situation est encore plus grave. Là-bas, les stocks de gazole sont inférieurs de 21% à la moyenne saisonnière des cinq années précédant la pandémie.

Le gaz néon est un sous-produit de la production d’acier. Environ 50% du gaz néon de haute pureté pour les semi-conducteurs, indispensable aux lasers nécessaires à la lithographie pour fabriquer des puces, provient de deux entreprises ukrainiennes, Ingas et Cryoin. Toutes deux s’approvisionnent en néon auprès d’aciéries russes. L’une est basée à Odessa et l’autre à Marioupol. Depuis le début des combats il y a un mois, les deux usines ont fermé. En outre, selon la société californienne TECHCET, « la Russie est une source cruciale de C4F6 que plusieurs fournisseurs américains achètent et purifient pour l’utiliser dans les processus de lithographie avancés pour la production de puces ». De même, la Russie produit environ un tiers de tout le palladium mondial utilisé dans les convertisseurs catalytiques des voitures et dans les capteurs et la mémoire émergente (MRAM).

Oleg Izumrovov, un expert russe en informatique, souligne en outre que la Russie « représente aujourd’hui 80% du marché des substrats en saphir – de fines plaques en pierre artificielle, qui sont utilisées en opto et microélectronique pour construire des couches de divers matériaux, par exemple du silicium. Elles sont utilisées dans tous les processeurs du monde – AMD et Intel ne font pas exception ». Il ajoute : « Notre position est encore plus forte dans la chimie spéciale de la gravure des puces à l’aide de composants ultra-purs. La Russie représente 100% de l’offre mondiale de diverses terres rares utilisées à ces fins ». Sans oublier que la Russie est le deuxième producteur mondial de nickel et d’aluminium.

Alors que Washington ne cesse d’aggraver les sanctions contre la Russie, ce n’est qu’une question de semaines avant que ces liens de la chaîne d’approvisionnement n’aient un impact sur l’inflation mondiale et américaine à un degré jamais vu de mémoire récente. Lors de la réunion de l’OTAN à Bruxelles le 24 mars, Joe Biden a tenté (sans succès pour l’instant) de pousser les États membres de l’UE à sanctionner le pétrole et le gaz russes. Les prix de l’énergie sont déjà en train de grimper en flèche au niveau mondial et Joe Biden a admis à un journaliste que les prix allaient augmenter considérablement pour les denrées alimentaires et l’énergie, en rejetant la faute sur le conflit en Ukraine.

Aucun de ces effets, dont la plupart commencent seulement à se répercuter sur le coût et même la disponibilité des denrées alimentaires et d’autres produits essentiels, ne peut être modifié par une hausse des taux des fonds fédéraux de la Réserve fédérale. Et la Fed le sait. Avec leurs actions, ils jettent littéralement du kérosène sur un feu économique brûlant. Elle soulignera les hausses alarmantes de l’inflation d’ici mai et réitérera son faux « remède », à savoir des taux d’intérêt plus élevés qui risquent de plonger les États-Unis et le reste du monde dans une dépression mondiale qui fera paraître les années 1930 bénignes. Nous pouvons nous attendre à ce que l’on parle beaucoup de l’introduction d’une monnaie numérique de banque centrale pour remplacer le dollar à ce moment-là. Bienvenue dans la Grande Réinitialisation de Davos.