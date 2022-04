Histoire de choux à la crème.

Ce dimanche 10 avril je voterai pour Zemmour au lycée français (privé) de Santa Cruz de Tenerife et s’il arrive au deuxième tour des élections présidentielles françaises, ce que je considère comme tout à fait probable, je voterai encore pour Zemmour y compris si je suis à Tokyo (je serai en effet à Tokyo) et que sois obligé de voyager pendant une heure en métro et marcher ensuite pendant 20 minutes à l’aller et au retour au Consulat de France, lieu qui me rappellera quelques souvenirs puisque je me suis rendu dans cet endroit inscrire mon petit-fils. Il y aura tout de même un petit cadeau au cours de ce périple car l’Ambassade de France à Tokyo est située dans un des quartiers les plus huppés de la ville où une multitude de belles boutiques proposent des produits français dont des choux à la crème inoubliables.

Il faut remonter très loin dans mon enfance pour retrouver de tels choux à la crème dans la boulangerie pâtisserie de mon village natal. La patronne de cette boulangerie, arborant une poitrine hors du commun me faisant penser à un choux à la crème, connaissait mon penchant pour cette pâtisserie et quand, le dimanche matin, au sortir de la messe, je venais avec certainement l’une de mes sœurs acheter deux pains de 2 kg pour une partie de la semaine à venir à la maison, elle caressait mes mèches blondes et me donnait un chou à la crème en me gratifiant d’un sourire suave. J’ai toujours pensé que sa poitrine devait servir à remplir les très fameux choux qu’elle vendait mais ce devait être un fantasme de jeune enfant qui n’avait aucune notion de ce qui l’attendait quand ce serait l’adolescence.

Qui peut ne pas aimer un chou à la crème ? Olivier Delamarche déclare à la fin de son entretien en parlant de Macron « Virez-moi ce salopard » qui ne doit pas, dans mon esprit, aimer les choux à la crème.